DIRETTA REGGIO EMILIA AVTODOR: LA SITUAZIONE NEL GIRONE

Volendo approfondire il discorso legato a Reggio Emilia Avtodor, e soprattutto alle speranze di qualificazione agli ottavi di Europe Cup per la Unahotels, dobbiamo rimarcare come la squadra sia vicina all’obiettivo ma possa anche perderlo senza che si parli di stravolgimenti complessi. Nel dettaglio, Reggio Emilia (3-1) ha due partite di vantaggio su Saragozza (1-3) e ha anche battuto Casademont all’andata, con il risultato di 76-67 alla Unipol Arena. Da questo punto di vista, basterebbe anche solo contenere entro gli 8 punti un’eventuale sconfitta in Aragona per prendersi la qualificazione; tuttavia c’è anche il forte rischio che la Reggiana perda stasera contro l’Avtodor Saratov.

Diretta Virtus Bologna Valencia/ Streaming video tv: una partita di lusso! (Eurocup)

A quel punto Saragozza, battendo il già eliminato Hapoel Gilboa Galil (si inizia 30 minuti prima che a Bologna) avrebbe un solo match di margine da Reggio Emilia, e vincendo con 10 o più punti in casa si prenderebbe la qualificazione agli ottavi di Europe Cup. Insomma: alla squadra di Attilio Caja manca davvero poco per superare il turno e proseguire l’avventura in Europa, ma non è impossibile lo scenario che la vedrebbe eliminata e allora il pass andrà ottenuto stasera per non correre rischi… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Boulogne Trento (risultato finale 93-80): la chiudono i transalpini

DIRETTA REGGIO EMILIA AVTODOR STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Reggio Emilia Avtodor non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: le partite di Europe Cup non vengono trasmesse in Italia, ma c’è comunque una buona notizia per tutti gli appassionati visto che la FIBA, la federazione europea che organizza la competizione, fornisce tutte le gare in diretta streaming video. Per assistere al match bisognerà dunque dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare in maniera gratuita il canale YouTube ufficiale.

REGGIO EMILIA AVTODOR: REGGIANA QUASI AGLI OTTAVI

Reggio Emilia Avtodor, in diretta dalla Unipol Arena alle ore 20:30 di mercoledì 10 novembre, si gioca per la quinta giornata nel gruppo D di basket Europe Cup 2021-2022: è la partita con la quale la Unahotels può qualificarsi aritmeticamente agli ottavi di finale, obiettivo che in questo momento è molto vicino ma che, per gli incroci del calendario, non è stato ancora agganciato. La Reggiana arriva dalla bella vittoria sul parquet dell’Hapoel Gilboa Galil: è salita a 3-1 di record e ora vuole chiudere i conti, ospitando la squadra che comanda il girone e non ha ancora perso.

DIRETTA/ Venezia Buducnost (risultato finale 72-67): la spunta la Reyer!

All’andata l’Avtodor Saratov aveva vinto in casa una partita equilibrata e ad alto punteggio (91-84); i russi sono già alla fase successiva di Europe Cup e potrebbero lasciare qualcosa sul parquet, di conseguenza la squadra di Attilio Caja dovrà essere brava ad approfittarne. Vedremo quello che succederà nella diretta di Reggio Emilia Avtodor, aspettando la quale possiamo fare qualche considerazione sui temi principali che ci introdurranno a questa interessante e importante partita di Europe Cup.

DIRETTA REGGIO EMILIA AVTODOR: RISULTATI E CONTESTO

Abbiamo già detto che la diretta di Reggio Emilia Avtodor si apre con la Unahotels che vuole dare continuità alla vittoria centrata in Israele, che l’ha avvicinata di parecchio agli ottavi di Europe Cup; in campionato invece le cose non vanno benissimo, dopo 7 giornate il record della squadra è 3-4 e sopratutto la Reggiana non riesce a trovare continuità. Il +39 di Varese avrebbe potuto rappresentare una bella svolta per andare a prendersi la parte sinistra della classifica, invece dopo quella roboante vittoria Reggio Emilia ha perso in casa contro Cremona per poi essere spazzata via al Taliercio (-20), dimostrando di dover ancora crescere.

L’Avtodor Saratov in Europe Cup è ancora imbattuto, e dunque ha già fatto vedere di potersela giocare per arrivare in fondo; nel weekend ha battuto l’Astana nella VTB United League mantenendo il secondo posto (4-1) insieme allo Zenit e alle spalle dell’Unics Kazan, che ha giocato una partita in più. Un gruppo sicuramente di valore, che arriva alla Unipol Arena per blindare il primo posto nel girone: vedremo se Reggio Emilia saprà prendersi la vittoria…



© RIPRODUZIONE RISERVATA