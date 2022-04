DIRETTA REGGIO EMILIA BAHCESEHIR/ Video streaming tv: parola a coach Attilio Caja

DIRETTA REGGIO EMILIA BAHCSEHIR: PARLA CAJA

Manca sempre meno alla diretta di Reggio Emilia Bahcesehir, facciamo un passo indietro a settimana scorsa per rileggere cosa aveva detto in sala stampa alla Unipol Arena coach Attilio Caja in sede di commento della vittoria della sua Reggiana sul Bakken Bears nella semifinale di ritorno della FIBA Europe Cup: “Complimenti ai ragazzi in primis per l’impatto che abbiamo avuto subito all’inizio sulla partita. Un impatto difensivo molto importante. Da quello abbiamo preso anche una grande fiducia in attacco per fare uno dei migliori primi quarto di tutta la stagione.

Diretta/ Brescia Reggio Emilia (risultato finale 99-66): vince la Germani

Bravi i ragazzi della panchina perché hanno permesso di tenere quel ritmo alto senza cali di intensità. E’ sembrata una partita facile, ma non lo è stata per nulla; hanno messo in campo quintetti molto alti e fisici, ma noi siamo riusciti a tenere pressione sulla palla e anche siamo riusciti a non disunirci in attacco. E poi stasera c’era un pubblico che si è fatto sentire, una bella soddisfazione per noi e per la società”, aveva concluso la sua analisi un soddisfatto coach Caja. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Napoli Reggio Emilia (risultato finale 82-85): la Unahotels resta avanti!

DIRETTA REGGIO EMILIA BAHCESEHIR STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto la diretta tv di Reggio Emilia Bahcesehir non sarà disponibile: i canali della nostra televisione non trasmetteranno la Europe Cup di basket, ma sappiamo pure che tifosi e appassionati avranno la possibilità di seguire Reggio Emilia Bahcesehir in diretta streaming video. Infatti la federazione europea di basket fornisce tutte le partite della competizione sul proprio canale YouTube, dunque dovrete armarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e selezionare il profilo della FIBA.

Diretta/ Reggio Emilia Trento (risultato finale d.t.s. 103-109): Banks 36 punti

REGGIO EMILIA BAHCSEHIR: PER IL TITOLO DI EUROPE CUP!

Reggio Emilia Bahcesehir, in diretta dalla Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) che è attualmente la casa della Reggiana basket, si gioca alle ore 20.30 di questa sera, mercoledì 20 aprile 2022, come partita d’andata della finale della FIBA Europe Cup 2021-2022 di basket. Si tratta della quarta e ultima competizione europea per importanza, ma mettere in bacheca un trofeo internazionale è una possibilità che non capita tutti i giorni e di conseguenza la Unahotels Reggio Emilia ha naturalmente il dovere di provarci.

La diretta di Reggio Emilia Bahcesehir metterà di fronte gli emiliani alla formazione turca del Bahcesehir College, che è una delle tantissime formazioni di basket ad alto livello di Istanbul, non una delle “grandi di Turchia” ma comunque rivale più che degna per una finale europea. Si gioca con la formula dell’andata e ritorno, il titolo sarà assegnato settimana prossima in Turchia ma naturalmente sarebbe importante guadagnare un buon margine di vantaggio nell’andata casalinga: che cosa succederà in Reggio Emilia Bahcesehir?

DIRETTA REGGIO EMILIA BAHCESEHIR: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Reggio Emilia Bahcesehir sarà dunque il primo atto della finale di FIBA Europe Cup. Nel basket è inusuale il format di andata e ritorno: oggi in teoria è pure possibile il pareggio, perché eventuali supplementari si giocheranno solamente al ritorno se il punteggio delle due partite fosse identico. In semifinale, la Unahotels Reggio Emilia aveva giocato in casa al ritorno e aveva vinto di ben 20 punti contro i danesi Bakken Bears dopo aver limitato i danni all’andata, stavolta si deve puntare ad andare in Turchia con un buon margine.

La situazione è abbastanza buona anche in campionato, dove Reggio Emilia è pienamente in corsa per un posto ai playoff anche se sabato è arrivata una sconfitta contro Brescia – avversaria con la quale d’altronde ormai da mesi perdono tutti. Come detto, la FIBA Europe Cup non è una competizione particolarmente gloriosa, ma c’è la possibilità di bissare la vittoria europea che già si trova nella bacheca della Reggiana, cioè l’EuroChallenge 2013-2014: perché lasciarsela sfuggire?











© RIPRODUZIONE RISERVATA