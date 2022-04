Diretta Reggio Emilia Bakken Bears/ Streaming video tv: ritorno semifinale Europe Cup

DIRETTA REGGIO EMILIA BAKKEN BEARS: PER ANDARE IN FINALE!

Reggio Emilia Bakken Bears, in diretta dalla Unipol Arena di Casalecchio di Reno alle ore 20.30 di questa sera, mercoledì 6 aprile 2022, sarà la fondamentale partita di ritorno della semifinale della FIBA Europe Cup 2021-2022 di basket. Si tratta della quarta e ultima Coppa europea per importanza, ma arrivare in finale sarebbe comunque una grande soddisfazione per la Unahotels Reggio Emilia, che contende questo traguardo ai danesi Bakken Bears, squadra di Aarhus.

Nella diretta di Reggio Emilia Bakken Bears si riparte dalla vittoria casalinga danese per 74-72 all’andata, questo significa che Reggio Emilia dovrà vincere con più di due punti di scarto per conquistare la finale. Con un successo di esattamente due punti si andrebbe ai tempi supplementari, mentre con una vittoria per un solo punto, oltre naturalmente a un successo dei Bakken Bears (o anche un pareggio) andrebbero in finale i danesi. I calcoli sono molto semplici da fare, la posta in palio invece è decisamente alta: che cosa succederà in Reggio Emilia Bakken Bears?

DIRETTA REGGIO EMILIA BAKKEN BEARS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto la diretta tv di Reggio Emilia Bakken Bears non sarà disponibile: i canali della nostra televisione non trasmetteranno la Europe Cup di basket, ma sappiamo pure che tifosi e appassionati avranno la possibilità di seguire Reggio Emilia Bakken Bears in diretta streaming video. Infatti la federazione europea di basket fornisce tutte le partite della competizione sul proprio canale YouTube, dunque dovrete armarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e selezionare il profilo della FIBA.

DIRETTA REGGIO EMILIA BAKKEN BEARS: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Reggio Emilia Bakken Bears, dobbiamo osservare che i danesi hanno maturato negli ultimi anni una discreta esperienza internazionale, anche se naturalmente nelle competizioni minori; Reggio Emilia invece può mettere naturalmente sul piatto la partecipazione a un campionato nazionale di livello superiore rispetto a quello danese, anche se domenica per la Unahotels è arrivata una sconfitta casalinga contro Venezia che potrebbe rimettere in discussione la qualificazione per i playoff.

La partita d’andata è terminata con uno scarto di soli due punti, di conseguenza non ci saranno calcoli particolari da fare: di fatto bisogna vincere, senza pensare a grandi rimonte (per Reggio Emilia) oppure a difendere il margine di vantaggio dell’andata, che è risicato per i danesi. Come detto, la FIBA Europe Cup non è una competizione particolarmente gloriosa, ma c’è la possibilità di bissare la prima vittoria europea della Reggiana, cioè l’EuroChallenge 2013-2014: perché lasciarsela sfuggire?

