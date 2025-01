DIRETTA REGGIO EMILIA BONN: MATCH POINT CASALINGO

La diretta Reggio Emilia Bonn sarà valida per gara-2 del play-in della Champions League di basket alle ore 20.00 di questa sera, mercoledì 15 gennaio 2025, naturalmente dal PalaBigi della città emiliana. Si tratta di un’occasione da non lasciarsi sfuggire per la Pallacanestro Reggiana, che ha ribaltato il fattore campo andando a vincere per 91-94 con una splendida rimonta nel finale la prima partita, settimana scorsa in Germania, conquistando in questo modo la chance di chiudere i conti questa sera davanti al pubblico amico con la diretta Reggio Emilia Bonn.

Certo, questo non deve far dimenticare che per gran parte di gara-1 era stata la Telekom Baskets Bonn a giocare meglio, però adesso i tedeschi sono notevolmente sotto pressione, perché sono obbligati a vincere in trasferta per restare in corsa e portare la serie a gara-3, la “bella” che sarebbe settimana prossima in Germania. Insomma, la diretta Reggio Emilia Bonn nasce sotto i migliori auspici per la Reggiana, che però adesso deve far fruttare quanto ha guadagnato con lo splendido blitz di settimana scorsa.

REGGIO EMILIA BONN IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

Sicuramente la spinta del pubblico al PalaBigi sarà fondamentale, ma noi ricordiamo comunque che la diretta Reggio Emilia Bonn sarà comunque garantita agli abbonati alla piattaforma DAZN, che trasmette molte partite della Champions League di basket. Si tratterà quindi di una diretta streaming video che sarà visibile in televisione se l’apparecchio è dotato di connessione Internet.

DIRETTA REGGIO EMILIA BONN: COME SI ARRIVA A GARA-2?

Ci sembra doveroso in vista della diretta Reggio Emilia Bonn ricordare che cosa era successo settimana scorsa, perché la rimonta compiuta dalla Reggiana in terra tedesca è una di quelle che non si vedono spesso. Bonn era stata in vantaggio per gran parte del match, con un margine ancora in doppia cifra a poco più di cinque minuti dalla sirena, ma l’ultimo quarto di Reggio Emilia è stato a dir poco memorabile, per la precisione il parziale fu di 19-38 (sì, 38 punti segnati in 10 minuti…) e così è arrivata una vittoria da ricordare.

Il ricordo della sera di mercoledì 8 gennaio 2025 resterà a lungo nei cuori dei tifosi di Reggio Emilia, ma adesso sarebbe veramente un peccato sfruttare quel tesoretto. Bonn nella fase a gironi aveva vinto tre partite su tre in casa, ma in trasferta aveva invece raccolto un solo successo: dopo avere violato un campo difficilissimo, adesso gli emiliani devono sfruttare il fattore PalaBigi per completare l’opera al termine della diretta Reggio Emilia Bonn…