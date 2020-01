DIRETTA/ Reggio Emilia Brescia (risultato 37-48) streaming video tv: intervallo

DIRETTA REGGIO EMILIA BRESCIA (RISULTATO LIVE 37-48): INTERVALLO

Reggio Emilia e Brescia vanno al riposo sul punteggio di 37-48. Nel secondo quarto la Leonessa ruggisce con Sacchetti e Moss, entrambi già in doppia cifra, che piazzano il primo vero allungo della serata. Dall’altra parte coach Buscaglia non sa che pesci prendere e chiede il time-out con l’obiettivo di prendere tempo e scuotere i suoi cestisti che dopo un inizio incoraggiante non riescono più a dare filo da torcere agli avversari. Che sembrano giocare con più grinta, cattiveria e soprattutto voglia di vincere. {agg. di Stefano Belli}

22-24, LEONESSA A +2

Al PalaBigi si è appena concluso il primo quarto di Reggio Emilia-Brescia sul parziale di 22-24 in favore della Leonessa, due sole lunghezze di vantaggio per gli ospiti a conferma di un inizio di gara molto equilibrato. I padroni di casa aprono le danze con Upshaw, immediata la replica di Moss. Fontecchio e Owens portano il quintetto di Buscaglia momentaneamente a +4 ma gli uomini di Esposito non si perdono d’animo e allo scadere del decimo minuto di gioco si portano avanti. Qualche istante di pausa e poi riprenderanno le ostilità! {agg. di Stefano Belli}

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Reggio Emilia Brescia non è una di quelle che si potranno vedere sui canali della nostra televisione in questo turno del campionato; per tutti gli appassionati comunque l’appuntamento classico rimane quello con la piattaforma Eurosport Player, alla quale bisogna essere abbonati e che fornisce tutte le gare di Serie A1 di basket in diretta streaming video. Inoltre, sul sito www.legabasket.it sono liberamente consultabili le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori che scenderanno sul parquet.

SI GIOCA

Eccoci alla palla a due di Reggio Emilia Brescia: come sappiamo la Germani sta giocando da ormai un mese e mezzo senza Ken Horton, che si è infortunato nella partita casalinga contro Pesaro e ha privato la squadra del suo contributo (nello specifico 13,6 punti, 5,8 rimbalzi e 2,1 assist con il 42,6% dal perimetro). Una perdita importante per Vincenzo Esposito, che però ha dimostrato di saperla “mascherare”: il mercato ha portato in dote il lettone Ojars Silins, che peraltro è un grande ex di questa partita avendo giocato quattro anni con la Grissin Bon (e raggiungendo due finali scudetto). Un elemento che conosce molto bene anche Maurizio Buscaglia, che lo ha allenato a Trento – e anche qui Silins ha giocato la serie per il titolo; a oggi il lettone, in quattro partite, viaggia a 7,5 punti e il 44,4% dall’arco, dunque sta rispondendo alla consegna presentatagli dalla società e cioè quella di essere un lungo perimetrale con pericolosità dalla linea dei 3 punti. Anzi: Silins tira anche meglio di Horton, pur garantendo meno punti e rimbalzi. Vedremo come si comporterà questa sera contro la sua ex: mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare sia il parquet, la diretta di Reggio Emilia Brescia comincia! (agg. di Claudio Franceschini)

GLI ALLENATORI

Come abbiamo già visto, Reggio Emilia Brescia rappresenta anche una bella sfida tra due allenatori giovani come Maurizio Buscaglia e Vincenzo Esposito, che hanno già dimostrato il loro valore in panchina. Il tecnico della Germani, già straordinario giocatore negli anni Novanta con tanto di scudetto vinto a Caserta, si è fatto le ossa sulla panchina di Pistoia e poi ha preso in mano Sassari, dovendola lasciare a metà stagione per motivi personali; tornato in sella, si è trovato a sostituire un certo Andrea Diana che a Brescia aveva centrato promozione in A1, semifinale playoff e finale di Coppa Italia, e il terzo posto attuale in classifica dimostra al pari della Top 16 di Eurocup quanto il giovane allenatore abbia per ora vinto in pieno la sfida. Così a Reggo Emilia ha fatto Buscaglia, a oggi fuori dalla zona playoff ma capace di arrivare a 40 minuti dalla Final Eight con una squadra nuova e dopo due stagioni di basso profilo; del resto il tecnico è stato il grande artefice della crescita esponenziale di Trento, condotta a due finali consecutive e a sfiorare quello che sarebbe stato un autentico miracolo. (agg. di Claudio Franceschini)

ALL’ANDATA

Nel presentare la diretta di Reggio Emilia Brescia, possiamo anche ricordare quanto era accaduto nella partita di andata: lo scorso 25 settembre al PalaLeonessa iniziavano ufficialmente i due cicli targati Vincenzo Esposito e Maurizio Buscaglia, ed era stato il primo a prendersi la vittoria. La Germani si era imposta per 90-82, anche se nel secondo periodo aveva scialacquato praticamente l’intero vantaggio acquisito in precedenza (27-18); la sfida era definitivamente girata nel quarto periodo, che Brescia aveva portato a casa con uno scintillante 22-15. MVP della serata era risultato essere DeAndre Lansdowne che aveva infilato 23 punti con 8/18 al tiro, catturando anche 4 rimbalzi; meglio di lui per valutazione (25) aveva fatto Darius Johnson-Odom ma i 22 punti (7/12), 4 rimbalzi e 4 assist non erano bastati a una Grissin Bon che comunque aveva chiuso con un interessantissimo 45,8% dall’arco, anche grazie a un Leonardo Candi da 3/5 e un Reggie Upshaw che, con 2/4, aveva centrato una doppia doppia da 10 punti e 10 rimbalzi. (agg. di Claudio Franceschini)

ORARIO E PRESENTAZIONE PARTITA

Reggio Emilia Brescia, in diretta dal PalaBigi, si gioca alle ore 20:00 di sabato 11 gennaio e inaugura la 18^ giornata del campionato di basket Serie A1 2019-2020, dunque il girone di ritorno. Le due squadre ci arrivano con risultati diversi, ottenuti nell’ultimo turno: la Grissin Bon, perdendo nettamente a Bologna, ha mancato la qualificazione alla Coppa Italia che con qualche risultato positivo era diventata alla portata. Nessun dramma, più che altro al contrario la consapevolezza di potersela giocare per i playoff anche grazie alla classifica per ora corta e all’equilibrio che sta regnando in campionato. Per quanto riguarda la Germani, terzo posto al termine dell’andata a ricalcare quanto fatto due stagioni fa, e una bella vittoria contro Venezia che ha confermato la bontà del progetto e le ambizioni del gruppo. Non resta allora che vedere quello che succederà nella diretta di Reggio Emilia Brescia, aspettando la quale possiamo intanto valutare alcuni dei temi principali.

DIRETTA REGGIO EMILIA BRESCIA: RISULTATI E CONTESTO

Reggio Emilia Brescia potrebbe essere la partita del salto di qualità per la Grissin Bon: dopo due stagioni mediocri e l’addio di Massimiliano Menetti, la società emiliana ha deciso di ripartire con un progetto che al momento appare molto simile a quello che qualche anno fa aveva permesso di arrivare a due finali scudetto consecutive e a mettere in bacheca la EuroChallenge. La strada naturalmente è lunga, ma Maurizio Buscaglia ha già fatto benissimo a Trento e sa come fare per portare in alto un roster che ha picchi di talento ma soprattutto un amalgama che sta iniziando a dare i suoi frutti. Nel percorso è chiaramente più avanti Brescia, ma non era scontato: in estate l’addio di Andrea Diana avrebbe potuto portare a un calo specialmente dopo aver mancato i playoff, ma la Leonessa ha appunto confermato di saper lavorare a ottimi livelli e anche Vincenzo Esposito si è riscattato dopo gli anni di Pistoia e l’improvviso addio a Sassari, dove non aveva certo demeritato ma era “segnato” dal fatto che con il cambio in panchina la squadra abbia improvvisamente trovato ritmo e sia riuscita a centrare la finale. Sarà quindi una partita appassionante, tra due realtà che hanno segno positivo e stanno provando a scalare la classifica nel loro rispettivo ambito.



