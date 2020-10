Diretta Reggio Emilia Brindisi/ Streaming video tv: Happy Casa favorita (basket A1)

DIRETTA REGGIO EMILIA BRINDISI: SFIDA DELICATA

Reggio Emilia Brindisi, che sarà diretta dagli arbitri Manuel Mazzoni, Denis Quarta e Federico Brindisi, si gioca alle ore 17:30 di domenica 11 ottobre: siamo alla Unipol Arena per la terza giornata del campionato di basket Serie A1 2020-2021. La Unahotels è reduce dal bel colpo centrato sul parquet di Trento, in una partita che possiamo considerare incrocio tra due outsider che navigano tra la salvezza e la possibilità di giocare i playoff; ambizioni più alte per la Happy Casa che ha ottenuto la sua prima vittoria in campionato schiantando la Virtus Roma, e ha così iniziato la sua corsa verso la post season. Sarà interessante vedere quello che succederà nella diretta di Reggio Emilia Brindisi; aspettandone la palla a due possiamo allora valutare qualcuno dei temi principali che sono legati ad una partita che si preannuncia comunque interessante.

DIRETTA REGGIO EMILIA BRINDISI: RISULTATI E CONTESTO

Abbiamo accennato brevemente al fatto che Reggio Emilia Brindisi è una partita che in questo momento mette a confronto due squadre che hanno obiettivi diversi: si potrebbe quasi dire che la Happy Casa ha idealmente preso il posto della Reggiana nella configurazione del basket italiano, perché la società emiliana ha pagato dazio all’addio di Max Menetti che l’aveva traghettata a due finali scudetto consecutive. Adesso si gioca innanzitutto per mantenere la categoria, ma anche per provare a fare quel passo in più; al momento i pugliesi non hanno ancora raggiunto il livello che era di Reggio Emilia qualche stagione fa, ma lungo il percorso di maturazione ha giocato una finale di Coppa Italia e ha dimostrato di poter essere competitiva anche per il titolo in campionato. Difficile in questo periodo storico visto che ci sono squadre comunque superiori, ma Frank Vitucci ha tutto per il passo ulteriore e allora vedremo come andranno le cose questa sera.

