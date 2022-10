Diretta Reggio Emilia Brindisi/ Streaming video tv: impegno dopo le coppe (basket A1)

DIRETTA REGGIO EMILIA BRINDISI: DUE OUTSIDER!

Reggio Emilia Brindisi, partita diretta dagli arbitri Lorenzo Baldini, Andrea Bongiorni e Gianluca Capotorto, va in scena alle ore 19:00 di domenica 30 ottobre: siamo al PalaBigi, teatro della 5^ giornata nel campionato di Serie A1 2022-2023. Possiamo presentare questo match come un incrocio tra due outsider per la zona playoff: a dire il vero la Happy Casa potrebbe anche concorrere per la Top 4, ma il suo avvio non è stato troppo brillante anche se una settimana fa è arrivata una vittoria importantissima in volata contro Brescia, poi replicata dal sigillo messo a segno in Europe Cup contro gli estoni del Kalev/Cramo.

Diretta/ Brindisi Kalev Cramo (risultato finale 88-86): vince l'Happy Casa!

Reggio Emilia dal canto suo spera di ripetere quella post season arrivata l’anno scorso in maniera anche sorprendente; i presupposti per entrare nelle prime otto ci sono, ma intanto l’ultima partita giocata è coincisa con la sconfitta interna contro Varese e dunque la Unahotels ha bisogno di rialzare la testa per riprendersi anche psicologicamente. Staremo a vedere quello che succederà nella diretta di Reggio Emilia Brindisi; mentre aspettiamo che si alzi la palla a due possiamo fare qualche rapida valutazione circa i temi principali che saranno presentati nel corso di questa interessante partita.

Diretta/ Pinar Karsiyaka Reggio Emilia (risultato finale 83-76): gara a senso unico

DIRETTA REGGIO EMILIA BRINDISI STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Reggio Emilia Brindisi non è una delle partite che vengono trasmesse sui canali della nostra televisione per questa 5^ giornata di Serie A1: ovviamente però c’è l’alternativa, che da questa stagione è rappresentata da Eleven Sports. Il portale fornisce tutte le gare del massimo campionato di basket, si tratterà di una visione in diretta streaming video e ci si potrà abbonare al servizio così come acquistare on demand il singolo evento. Ricordiamo poi che sul sito ufficiale della Lega, che trovate all’indirizzo www.legabasket.it, avrete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

Diretta/ Brindisi Brescia (risultato 0-0) streaming video tv: palla a due, si gioca!

DIRETTA REGGIO EMILIA BRINDISI: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Reggio Emilia Brindisi mette a confronto due squadre che sono impegnate in Europa, e che di fatto si sono “scambiate” le coppe rispetto alla passata stagione: la Unahotels, finalista dell’ultima Europe Cup, adesso è in Champions League e arriva da una sconfitta sul parquet del Pinar Karsiyaka, un ko che ha già complicato parecchio la strada verso la Top 16 e ci ha detto che portare avanti il doppio impegno è tutt’altro che semplice, soprattutto quando il roster non coincide con quello di una corazzata.

La Happy Casa ha fatto dunque il percorso inverso, passando dalla Champions League alla Europe Cup: la squadra di Frank Vitucci ha perso subito contro Kiev ma poi ha saputo riprendersi, e con due vittorie nelle due gare seguenti ha fatto un bel passo avanti per il passaggio del turno. Adesso entrambe le squadre tornano a concentrarsi sul campionato: devono inseguire, la zona playoff come detto è alla portata di entrambe ma poi sarà il campo a dover parlare, non è peraltro escluso che ci possa essere un tentativo concreto di raggiungere le Final Eight di Coppa Italia…

© RIPRODUZIONE RISERVATA