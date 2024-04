DIRETTA REGGIO EMILIA BRINDISI/ Video streaming tv: pugliesi quasi condannati (basket A1, 14 aprile 2024)

DIRETTA REGGIO EMILIA BRINDISI: LO SCENARIO DELLA HAPPY CASA

Mentre ci avviciniamo sempre più alla diretta di Reggio Emilia Brindisi possiamo analizzare la situazione di una Happy Casa che insegue una salvezza miracolosa. Allo stato attuale delle cose, Brindisi già perso terreno da Pesaro che ieri ha battuto Pistoia, un successo fondamentale; rispetto alla Vuelle inoltre ha la differenza canestri a sfavore nella doppia sfida diretta, e purtroppo bisogna dire che per i pugliesi ogni singolo incrocio è sfavorevole. Abbiamo infatti una Treviso davanti grazie al +26 del PalaVerde (Brindisi ha poi vinto di 18 in casa), lo stesso per Varese che ha vinto di 8 in Lombardia dopo aver perso di 5 al PalaPentassuglia: Openjobmetis quasi irraggiungibile, la corsa si fa sulla NutriBullet.

DIRETTA/ Pistoia Reggio Emilia (risultato finale 83-82): vittoria per la Estra!

Dunque, fare i calcoli è abbastanza semplice: per salvarsi la Happy Casa deve vincere almeno tre partite, sperare che Pesaro non superi le due affermazioni e poi puntare sul fatto che una tra Varese e Treviso non vinca più di due volte. Che le rivali rallentino il passo ci sta tutto, che Brindisi invece vinca almeno tre delle ultime quattro gare appare complicato essendo che in 26 giornate sono arrivati appena otto successi, ma spesso e volentieri il basket sa essere imprevedibile ed è per questo che, più che giustamente, la Happy Casa deve continuare a sperare nella salvezza. (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Brindisi Treviso (risultato finale 93-75) video: Bartley 23 punti (basket A1, 7 aprile 2024)

REGGIO EMILIA BRINDISI STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Reggio Emilia Brindisi rappresenta la partita che nella 27^ giornata del campionato di basket viene trasmessa in chiaro: come tutte le domeniche, l’appuntamento in questo senso è su DMAX, canale che trovate al numero 52 del digitale terrestre. In alternativa, e come sempre, potrete seguire la sfida del PalaBigi anche sulla piattaforma DAZN, che ha acquisito i diritti su tutta la Serie A1: in questo caso ovviamente si tratterà di una visione in diretta streaming video, e dovrete aver sottoscritto un abbonamento al servizio per assistere alle immagini di Reggio Emilia Brindisi.

Diretta/ Reggio Emilia Milano (risultato finale 68-72): l'Olimpia vola!

REGGIO EMILIA BRINDISI: OBIETTIVI DIVERSI!

Reggio Emilia Brindisi si gioca in diretta alle ore 18:00 di domenica 14 aprile 2024, nel programma della 27^ giornata del campionato di basket Serie A1 2023-2024: una partita importante per entrambe le squadre, ma certamente vitale per la Happy Casa che non ha ancora rinunciato ai propositi di salvezza e lo ha dimostrato domenica scorsa, vincendo la sfida diretta con Treviso e rimettendosi in corsa per l’obiettivo, anche se bisogna dire che a 160 minuti dal termine della regular season le speranze della Happy Casa restano tenui e legate ai risultati di almeno due rivali dirette.

Diverso il discorso per Reggio Emilia, che deve cementare la sua qualificazione ai playoff: nell’ultimo turno la Unahotels ha perso un’occasione preziosissima cedendo in volata a Pistoia, in questo modo non ha fatto quel passo avanti che sarebbe stato determinante ma la sua situazione è comunque positiva e favorevole. Mancano solo poche ore alla palla a due per la diretta di Reggio Emilia Brindisi, noi allora possiamo impiegare questo tempo per fornire altri dati circa la serata del PalaBigi.

DIRETTA REGGIO EMILIA BRINDISI: SPERANZE PER LA HAPPY CASA

È davvero intrigante la diretta di Reggio Emilia Brindisi, soprattutto per quello che riguarda la Happy Casa: stiamo parlando di una squadra partita malissimo, data per spacciata a più riprese ma che ultimamente ha saputo timbrare qualche colpo importante. Forse è tardi per salvarsi, ma già il fatto che Brindisi sia ancora in corsa la dice lunga sull’orgoglio del gruppo e sul lavoro che Dragan Sakota ha saputo svolgere dopo che la società ha deciso di esonerare Fabio Corbani, tra l’altro abbastanza presto nel corso della regular season.

A proposito: Sakota ovviamente è l’allenatore che l’anno scorso ha salvato Reggio Emilia in maniera quasi miracolosa, la Unahotels ha poi scelto di cambiare progetto e affidarsi a Dimitris Priftis e le cose stanno andando più che bene, perché la Reggiana ha centrato la semifinale di Coppa Italia e praticamente è sempre rimasta in zona playoff. Adesso si tratta di fare l’ultimo tratto di strada: sono due le partite di vantaggio e ci sono altre squadre di mezzo, per Reggio Emilia sembra davvero fatta ma guai ad abbassare la guardia prima del dovuto, per non incappare in brutte sorprese.











© RIPRODUZIONE RISERVATA