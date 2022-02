Diretta Reggio Emilia Crailsheim/ Streaming video tv: obiettivo quarti (Europe Cup)

DIRETTA REGGIO EMILIA CRAILSHEIM: PARTITA DECISIVA!

Reggio Emilia Crailsheim si gioca alle ore 20:30 di venerdì 11 febbraio, presso la Unipol Arena: il match è valido come recupero nel gruppo J di basket Europe Cup 2021-2022, ed è decisivo per la qualificazione della Unahotels ai quarti di finale. La situazione è particolarmente curiosa: Reggio Emilia infatti ha saltato due delle tre partite casalinghe e si deve ancora qualificare, ma comanda il girone davanti allo stesso Harko Merlins che invece, pur battuto da Reggio Emilia nel match casalingo, ha già strappato il pass per la fase ad eliminazione diretta.

Possibile? Sì, perché i tedeschi nel frattempo hanno la differenza canestri a favore nei confronti di Kiev, altra avversaria della Reggiana: dunque anche in caso di sconfitta in quest’ultima partita, e vittoria ucraina nel match di martedì, il Crailsheim sarebbe comunque avanti. È invece Attilio Caja che deve conquistare la qualificazione ai quarti: vedremo se riuscirà a prendersela nella diretta di Reggio Emilia Crailsheim, aspettando la quale possiamo nuovamente fare un focus sulla situazione nel girone che per la Unahotels potrebbe essersi complicato.

DIRETTA REGGIO EMILIA CRAILSHEIM STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Reggio Emilia Crailsheim non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: come di consueto non c’è una copertura per le partite di Europe Cup nel nostro Paese, ma abbiamo comunque una buona notizia per tutti gli appassionati. Il match infatti, come gli altri del torneo, viene mandato in onda dall’account YouTube ufficiale della federazione europea: dovrete dunque cercare il profilo FIBA per la visione in diretta streaming video, mentre sul sito fiba.basketball troverete la sezione dedicata alla Europe Cup con il tabellino play-by-play e il boxscore del match aggiornato in tempo reale.

DIRETTA REGGIO EMILIA CRAILSHEIM: RISULTATI E CONTESTO

Ci avviciniamo alla diretta di Reggio Emilia Crailsheim: la Unahotels martedì ha incassato un clamoroso -42 ad Anversa e ha così ritardato la qualificazione ai quarti. Avesse vinto, le ultime due partite del girone sarebbero state ininfluenti e invece almeno il primo dei recuperi andrà giocato con il coltello tra i denti: c’è infatti ancora la possibilità che la Reggiana sia estromessa dalla Europe Cup, e in seguito vedremo come.

La situazione per Attilio Caja non è delle migliori: la sua Reggio Emilia ha vinto le prime tre partite del girone ma poi sono arrivati i rinvii per Covid, il che ha creato un calendario stravolto che può aver giocato la sua parte nel far perdere la squadra emiliana sul parquet di Brindisi (domenica scorsa) portando poi al tracollo della Lotto Arena due giorni più tardi, ancora più incredibile se pensiamo che Anversa era già eliminata e aveva ben poco da chiedere alla partita. Adesso dunque la Reggiana si deve rimboccare le maniche: mancare i quarti di Europe Cup dopo essere partita 3-0 sarebbe chiaramente un grande peccato, vedremo allora quello che succederà tra poche ore quando si inizierà a giocare…

