DIRETTA REGGIO EMILIA CREMONA: UNAHOTELS LANCIATA!

La diretta Reggio Emilia Cremona apre, alle ore 20:00 di sabato 1 febbraio presso il PalaBig, la 18^ giornata di basket Serie A1 2024-2025: è sicuramente una partita interessante tra due squadre che sono a caccia di obiettivi diversi, ma che sono reduci da vittorie e dunque in fiducia. Per la Unahotels si è trattato di un colpo davvero molto bello, arrivato in casa di Tortona: un successo con cui Reggio Emilia è ripartita di slancio dopo la beffarda sconfitta di Milano e ha confermato il suo sesto posto in classifica, sperando naturalmente che possa diventare qualcosa di meglio da qui al termine della regular season.

Fondamentale invece la vittoria di Cremona su Scafati: due punti in una sfida diretta, terreno guadagnato su altre rivali per la salvezza e lotta che dunque si fa sempre più concreta per una Vanoli che certamente ha le sue difficoltà., ma negli ultimi turni con Pierluigi Brotto in panchina ha dimostrato di poter svoltare, raggiungendo così lo striscione del traguardo. Noi aspettiamo che la diretta Reggio Emilia Cremona prenda il via, nel frattempo possiamo sicuramente fare qualche considerazione ulteriore su una partita che ha una chiara favorita, ma che qui al PalaBigi potrebbe pur sempre riservare qualche sorpresa.

COME VEDERE LA DIRETTA REGGIO EMILIA CREMONA IN STREAMING VIDEO TV

Non sarà a disposizione una regolare diretta tv per Reggio Emilia Cremona, ma potrete assistere alla partita di Serie A1 attraverso la piattaforma DAZN con una visione sia in diretta streaming video che con l’utilizzo degli apparecchi compatibili, per esempio una smart tv dotata di connessione a internet.

DIRETTA REGGIO EMILIA CREMONA: LA VANOLI CI CREDE

Siamo dunque nei pressi della diretta Reggio Emilia Cremona, la Unahotels è favorita perché anche in questa stagione, dopo l’annata più che positva con Dimitris Priftis all’esordio, sta dimostrando di poter fare una corsa da playoff e intanto è riuscita a tornare in Coppa Italia, tra due settimane a Torino giocherà il primo turno della Final Eight contro Trento e ha certamente tutto per prendersi ancora una volta la semifinale, del resto stiamo parlando di una squadra che l’anno scorso aveva saputo eliminare la Virtus Bologna e che, sia pure con qualche elemento diverso, dà la sensazione di poter fare la differenza in gara secca.

Ci crede però anche Cremona, per quanto detto in precedenza: spiace per l’esonero di Demis Cavina, ma certamente con l’avvento di Pierluigi Brotto la Vanoli ha avuto quella scossa di cui aveva bisogno, ha immediatamente fatto il grande colpo a Trento e poi ha sempre giocato in maniera positiva, sfiorando la vittoria contro Venezia e andandosela a prendere nella fondamentale partita contro Scafati. È ancora presto per dire che queste siano affermazioni determinanti per la salvezza, la situazione di Cremona rimane ancora pericolante ma le ultime settimane ci hanno chiaramente detto che adesso rimanere in Serie A1 è diventata più di una possibilità per questa squadra.