DIRETTA/ Reggio Emilia Cremona (risultato 0-0) video streaming tv: palla a due, via! (21 gennaio 2024)

DIRETTA REGGIO EMILIA CREMONA (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE

Tutto è pronto per la diretta di Reggio Emilia Cremona, arriviamo alla palla a due scegliendo le parole di Davide Denegri, che settimana scorsa aveva contribuito con 16 punti alla vittoria della Vanoli Cremona per 99-80 contro Trento: “Diciamo che il nostro campionato al momento è molto positivo nelle partite casalinghe, un po’ meno in trasferta. Da questo emerge sicuramente che in casa troviamo extra energia per dare qualcosa in più e reagire a ogni ko ma dall’altro lato sicuramente ci penalizza sulla continuità di risultati. Avere costanza è lo step successivo che dobbiamo fare per migliorare ulteriormente.

Siamo giovani e abbiamo diversi giocatori al primo anno in A come me, ovviamente non è una scusa però secondo me è normale attraversare momenti di crescita”. Denegri aveva poi parlato della partita che oggi attende Cremona contro Reggio Emilia: “Spero sia simile…. Per il risultato. Giocano ad alto ritmo e hanno talento offensivo. All’andata li abbiamo incontrati a inizio campionato e come contro Trento avevamo subito molto il loro gioco offensivo. In trasferta dobbiamo cercare di giocare una partita solida cercando di limitare con la difesa la loro verve offensiva, sapendo che giocare sul loro campo non sarà affatto facile”. Adesso però non è più il tempo delle parole, quindi cediamo il palcoscenico alla diretta di Reggio Emilia Cremona! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA REGGIO EMILIA CREMONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Reggio Emilia Cremona sarà disponibile in chiaro per tutti su Dmax, essendo la partita scelta per questa giornata, inoltre per assistere a questa sfida si può sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN che garantisce l’intera programmazione del campionato di basket Serie A in diretta streaming video. Infine bisogna ricordare che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, sono consultabili tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

REGGIO EMILIA CREMONA: SFIDA DA PLAYOFF!

Reggio Emilia Cremona, diretta dagli arbitri Baldini, Bartoli e Valleriani avrà inizio alle ore 18.15 di questo pomeriggio, domenica 21 gennaio 2024, presso il PalaBigi naturalmente della città emiliana, una partita che si giocherà per la diciassettesima giornata della Serie A di basket, secondo turno del girone di ritorno del campionato. La diretta di Reggio Emilia Cremona si annuncia intrigante, dal momento che entrambe le formazioni condividono il medesimo obiettivo, che è quello di ottenere la qualificazione per i playoff scudetto al termine del cammino della stagione regolare.

In effetti le posizioni in classifica sono molto simili: 18 punti per la Unahotels Reggio Emilia, che finora ha vinto nove partite su sedici; appena più indietro ecco con otto vittorie e altrettante sconfitte, di conseguenza a quota 16 punti, gli ospiti della Vanoli Basket Cremona. Sono chiare le intenzione di entrambe per questo incontro: Reggio Emilia cerca la vittoria per salire a +4 ed iniziare a scavare un solco significativo nei confronti dei lombardi, che però dal canto loro cercheranno il colpaccio che varrebbe anche l’aggancio in classifica alla Unahotels. Gli obiettivi quindi sono molto chiari, ma quale sarà il verdetto al termine della diretta di Reggio Emilia Cremona?

DIRETTA REGGIO EMILIA CREMONA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Reggio Emilia Cremona, per i padroni di casa della Unahotels possiamo descrivere un campionato globalmente positivo, anche se con numerosi alti e bassi, come hanno evidenziato pure le ultime uscite. Infatti Reggio Emilia è passata dalla splendida vittoria nel derby contro la Virtus Bologna alla pesante sconfitta incassata a Scafati addirittura con 26 punti di scarto. Un dato molto positivo è quello relativo al rendimento casalingo, perché la Reggiana al PalaBigi ha vinto sei partite su otto, quindi sicuramente il fattore campo è prezioso per Reggio Emilia, che proverà a sfruttarlo anche oggi…

Il discorso potrebbe essere simile per la Vanoli Basket Cremona, che con la sconfitta a Pistoia ha visto sfumare la qualificazione in Coppa Italia, ma poi ha cominciato il girone di ritorno con una bella e convincente vittoria contro Trento. D’altronde Cremona è esattamente in parità, con il 50% di vittorie: per la Vanoli tuttavia ci sarà l’ostacolo delle trasferte, dal momento che lontano da casa Cremona finora ha vinto solamente due volte ed espugnare Reggio avrebbe di conseguenza enorme significato anche da questo punto di vista. I temi sono chiari, ora non ci resta che gustarci la diretta di Reggio Emilia Cremona…











