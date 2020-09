Diretta Reggio Emilia Cremona/ Streaming video tv: sfida di Supercoppa basket

Reggio Emilia Cremona, partita che sarà diretta dagli arbitri Lorenzo Baldini, Guido Federico Di Francesco e Martino Galasso, si gioca al PalaBig per la quarta giornata del gruppo B nella Supercoppa Italiana 2020 di basket. La situazione nel girone è abbastanza definita, se non altro per quanto riguarda la favorita per la qualificazione alla Final Four: la Virtus Bologna viaggia a punteggio pieno e, dovesse vincere il secondo derby in pochi giorni, otterrebbe di fatto il pass per andare a giocarsi il titolo.

Alle spalle della Segafredo ci sono tre squadre che hanno tutte ottenuto una vittoria e due sconfitte: dunque Unahotels e Vanoli disputano una sfida diretta che potrebbe valere il secondo posto nel girone – comunque relativo come traguardo – ricordando che venerdì è stata la squadra lombarda a prendersi la vittoria nel primo match. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Reggio Emilia Cremona; aspettando che le due squadre scendano sul parquet del PalaBigi, proviamo a valutare in che modo potrebbe procedere questa partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Come sappiamo la diretta tv di Reggio Emilia Cremona non viene trasmessa sulla nostra televisione: l’intero programma della Supercoppa Italiana 2020 di basket è affidato a Eurosport Player, la piattaforma alla quale bisogna essere abbonati e che, una volta diventati clienti, permetterà di seguire l’intero torneo in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete invece la sezione dedicata specificamente alla Supercoppa, con il calendario del torneo e le classifiche dei gironi.

DIRETTA REGGIO EMILIA CREMONA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Reggio Emilia Cremona è piuttosto interessante, anche se come abbiamo detto la sua importanza all’interno della Supercoppa non è troppo alta: si tratta comunque di due realtà che arrivano da contesti diversi, perché la Reggiana aveva faticato non poco a mantenere il suo livello dopo l’addio di Max Menetti e adesso punta a tornare ai playoff procedendo per gradi, consapevole che la strada da fare per tornare alla finale scudetto non sarà ovviamente troppo breve, e non è detto che il club centri l’obiettivo.

La Vanoli potrebbe trovarsi adesso ad affrontare una situazione analoga: il ciclo di Meo Sacchetti è durato poco ma ha portato in dote la Coppa Italia e una semifinale playoff, di conseguenza adesso bisogna provare a tenere il passo ma le prime uscite stagionali che hanno detto che sarà difficile. Detto questo, stiamo parlando di una realtà che nel post-lockdown rischiava di non iscriversi alla Serie A1: è già un’ottima notizia averla ritrovata, per i risultati sul campo magari bisognerà aspettare ma a Cremona ci hanno stupiti più volte nel corso delle ultime stagioni, dunque staremo a vedere innanzitutto cosa succederà questa sera al PalaBigi…



© RIPRODUZIONE RISERVATA