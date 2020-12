Diretta Reggio Emilia Cremona/ Streaming video tv: Unahotels favorita (basket A1)

DIRETTA REGGIO EMILIA CREMONA: FINALMENTE LA VANOLI

Reggio Emilia Cremona, in diretta dalla Unipol Arena, si gioca alle ore 19:00 di domenica 6 dicembre: la partita è valida per la decima giornata del campionato di basket Serie A1 2020-2021. Finalmente torna in campo la Vanoli: non la vedevamo dal primo novembre, battuta sul parquet di Pesaro, e dunque al momento ogni giudizio deve essere sospeso perché ci sono tre partite da recuperare. Il record è negativo, ma potrebbe cambiare anche radicalmente; discorso simile lo si può fare per la Unahotels, che se non altro giovedì ha giocato contro Treviso e dunque si è rimessa in marcia, preparando anche in maniera sostanziale questo impegno. Vedremo come andranno le cose, stiamo parlando di due squadre che hanno come obiettivo la salvezza ma possono eventualmente sperare di lottare per i playoff; aspettando la diretta di Reggio Emilia Cremona proviamo a fare qualche valutazione legata ai temi principali di questa partita.

REGGIO EMILIA CREMONA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Reggio Emilia Cremona: per tutti gli appassionati di basket l’appuntamento è quindi su Eurosport Player, la piattaforma che fornisce tutte le gare del campionato (anche quelle trasmesse in televisione) ai suoi abbonati, naturalmente in diretta streaming video. Il sito ufficiale www.legabasket.it vi permetterà di consultare liberamente le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori, ma anche la classifica di Serie A1 e i contenuti multimediali.

DIRETTA REGGIO EMILIA CREMONA: RISULTATI E CONTESTO

Reggio Emilia Cremona è una partita che ha avuto un doppio precedente recente nel girone di Supercoppa; come abbiamo anticipato, entrambe le società vogliono come prima cosa confermare la categoria e questo è vero soprattutto per la Vanoli, che ha faticato ad iscriversi al campionato e lungo il processo ha perso il suo allenatore Meo Sacchetti, scegliendo per un totale cambio di rotta e affidando la panchina a Paolo Galbiati. È giovane anche il coach di Reggio Emilia, Antimo Martino però ha fatto un’importante gavetta in LegaDue prendendo per mano una piazza storica come la Fortitudo Bologna, riportandola al piano di sopra e poi confermando le sue qualità nella stagione cancellata per il lockdown. Con la Unahotels è partito bene, ha già vinto sul parquet della Virtus Bologna e, anche in una situazione di partite da recuperare, si è già posizionata nell’ottica dei playoff: questo appuntamento interno che segue di pochi giorni il match contro Treviso ci potrà dire quali siano le reali ambizioni di una squadra che dopo stagioni in chiaroscuro vuole tornare a recitare un ruolo importante all’interno del nostro basket.

© RIPRODUZIONE RISERVATA