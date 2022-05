Diretta Reggio Emilia Fortitudo Bologna/ Streaming video tv: commiato F (basket A1)

DIRETTA REGGIO EMILIA FORTITUDO BOLOGNA: QUASI UN DERBY

Reggio Emilia Fortitudo Bologna viene diretta dagli arbitri Carmelo Lo Guzzo, Alessandro Nicolini e Marco Pierantozzi: si gioca alle ore 20:45 di domenica 8 maggio ed è valida per la 30^ giornata di basket Serie A1 2021-2022. Siamo alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno, dunque è sostanzialmente un derby nel derby: per la Effe rappresenta anche l’amarissimo commiato al massimo campionato perché domenica scorsa, perdendo in casa contro Napoli la sfida diretta, l’Aquila biancoblu è retrocessa aritmeticamente dopo tre anni, un altro fallimento sportivo.

Diretta/ Fortitudo Bologna Napoli (risultato finale 56-64): vittoria in trasferta!

La Unahotels invece sarà ai playoff: Attilio Caja è riuscito nell’impresa di riportare Reggio Emilia alla post season, un traguardo che era tutt’altro che scontato e che è arrivato in una stagione nella quale la squadra ha anche marciato alla grande in Europe Cup, raggiungendo una bella e importante finale poi persa. Vedremo allora cosa succederà sul parquet per la diretta di Reggio Emilia Fortitudo Bologna, ma mentre aspettiamo che si giochi possiamo brevemente analizzare i temi principali legati alla partita.

Diretta/ Trento Reggio Emilia (risultato finale 69-77): bel successo in rimonta!

DIRETTA REGGIO EMILIA FORTITUDO BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Reggio Emilia Fortitudo Bologna non sarà una di quelle che per questa 30^ giornata di Serie A1 sono trasmesse sui canali della nostra televisione. Sappiamo che da questa stagione tutte le gare del campionato di basket sono comunque fornite dalla piattaforma Discovery Plus, che le trasmette in diretta streaming video essendo broadcaster ufficiale (sarà necessario sottoscrivere un abbonamento al servizio). Da ricordare che portale della Lega, che trovate all’indirizzo www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

Diretta/ Bahcesehir Reggio Emilia (risultato finale 90-74) ai turchi la Fiba Cup

DIRETTA REGGIO EMILIA FORTITUDO BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

Nella diretta di Reggio Emilia Fortitudo Bologna bisognerebbe giustamente celebrare il momento della Unahotels e ipotizzare quale avversaria potrebbe arrivare nel primo turno dei playoff; tuttavia, ci scuseranno i tifosi della Reggiana, è chiaro che il tema principale resti la retrocessione della Effe, un fracasso che arriva appunto a tre anni da una promozione che aveva messo fine a 10 anni particolarmente complessi per una società gloriosa, abituata a stare sul tetto d’Italia e competere in Europa ma che poi ha avuto parecchi problemi. C’è chi dice che sia stato meglio così, perché si potrà ricostruire dal basso laddove un altro anno in Serie A1 avrebbe forse portato al fallimento e un nuovo calvario; non abbiamo la controprova, ma certo che una grande piazza come quella della Fortitudo Bologna torni in Serie A2 non è mai bello.

Reggio Emilia intanto gioca per provare a migliorare la sua posizione in classifica: attualmente settima, la Unahotels è già contenta di esserci e questa potrebbe realmente diventare la stagione del trampolino di lancio, anche se rispetto all’epopea di un Max Menetti capace di due finali scudetto consecutive tante cose sono cambiate, a cominciare dalla geografia del basket italiano. Sia come sia, adesso per Reggio Emilia diventa importante provare a competere per superare il primo turno dei playoff, ma se non altro rimane la soddisfazione di essere tornati tra le prime otto del campionato a patto che questo sia solo un punto di partenza…











© RIPRODUZIONE RISERVATA