Diretta Reggio Emilia Fortitudo Bologna/ Streaming video tv: recupero di basket A1

Reggio Emilia Fortitudo Bologna sarà diretta dagli arbitri Christian Borgo, Alessandro Martolini e Dario Morelli: si gioca alle ore 20:30 di mercoledì 16 dicembre, valida per il recupero nell’ottava giornata del campionato di basket Serie A1 2020-2021. Si tratta di un derby, e non soltanto per la vicinanza tra le due città della stessa regione: a causa infatti dell’inagibilità del PalaBigi, la Unahotels sta giocando alla Unipol Arena le gare interne della sua stagione, e sappiamo bene come il palazzetto di Casalecchio sia anche la casa dei biancoblu. Dal punto di vista della partita, sarà l’occasione per confermarsi da parte di entrambe: Reggio Emilia è ripartita dopo la scoppola incassata da Cremona, ha travolto Varese con il miglior Brandon Taylor della stagione e ora si appresta a sfidare una squadra storica che però si trova sul fondo della classifica, che ha già esonerato l’allenatore ma ha saputo fare un bel colpo nell’ultima giornata, imponendosi sul parquet di Pesaro. Sarà quindi interessante vedere quello che succederà nella diretta di Reggio Emilia Fortitudo, aspettando la quale possiamo fare qualche rapida valutazione sui suoi temi principali.

Salvo variazioni di palinsesto, non è prevista una diretta tv di Reggio Emilia Fortitudo Bologna: l’unico modo per seguire la partita di Serie A1 resta dunque quello con la piattaforma Eurosport Player, che la fornisce in diretta streaming video a tutti i suoi abbonati. Noi possiamo anche ricordare l’appuntamento con il sito ufficiale www.legabasket.it, che mette a disposizione la consultazione libera di informazioni utili come il tabellino play-by-play, le statistiche dei giocatori e delle squadre, la classifica del torneo e i contenuti multimediali.

Reggio Emilia Fortitudo Bologna è una partita che aveva avuto due episodi anche in Supercoppa, all’inizio della stagione: già allora si era intuito che qualcosa non andasse nel roster dell’Aquila, che infatti al via del campionato ha pagato dazio e si è trovata subito sul fondo dello schieramento, senza certezze e con pesanti lacune difensive. A pagare per tutti è stato Meo Sacchetti, per allontanare il quale si è aspettato il doppio impegno della nazionale per non creare stabilità al gruppo azzurro; che ci fossero problemi tra giocatori e allenatore non sappiamo, di certo Luca Dalmonte (cavallo di ritorno) si è subito preso una convincente vittoria alla Vitrifrigo Arena e da qui la squadra ha bisogno di ripartire, perché sicuramente ci sono tutti i presupposti per arrivare ai playoff ma i punti persi sono stati parecchi, e ora bisogna dare dimostrazioni sul campo. Sta facendo bene la Unahotels, tra alti e bassi è comunque lì a giocarsi l’ingresso nelle prime otto posizioni; la partita di domenica a Varese è stata vinta con uno straordinario terzo periodo da 24-8 all’interno di un match equilibrato, segno di come questa squadra (che ha avuto percentuali ottime per tutta la serata) sia in grado di creare parziali importanti con i quali annichilire l’avversario. Se sarà così anche questa sera lo scopriremo presto…

