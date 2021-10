Diretta Reggio Emilia Hapoel Gilboa Galil/ Streaming video tv: debutto in Europe cup!

DIRETTA REGGIO EMILIA HAPOEL GILBOA GALIL: AL VIA ANCHE L’EUROPE CUP!

Reggio Emilia Hapoel Gilboa Galil, in diretta dalla Unipol Arena di Casalecchio sul Reno, è la partita di basket in programma oggi mercoledì 13 ottobre 2021: palla a due previsto per le ore 20.30. Dopo un avvio di stagione importante, la formazione emiliana è pronta a fare il suo debutto anche nella nuova stagione della Europe Cup, seconda manifestazioni per club del continente organizzata dal FIBA Europe.

Di contro per gli uomini di Mister Caja subito gli israeliani dell’Hapoel Gilboa Galil, club nato solo nel 2008 e che pur nella scorsa stagione ha raggiunto il terzo posto nella poule scudetto del campionato nazionale e che dopo anni prende finalmente parte a una competizione del continente significativa. Per la Reggiana dunque un match sulla carta affatto proibitivo: l’ideale per iniziare al meglio anche la stagione sul continente.

DIRETTA REGGIO EMILIA HAPOEL GILBOA GALIL STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che pure per questa stagione nessuna tv italiana ha acquisito i diritti per trasmettere l’Europe cup 2021. Dunque segnaliamo che la diretta tv di Reggio Emilia Hapoel Gilboa Galil non sarà garantita : per fortuna la diretta streaming video per la partita di Europe Cup sarà disponibile sul profilo YouTube ufficiale della Fiba. Ulteriori informazioni, aggiornamenti, tabellino e live score dell’incontro saranno disponibili sul sito ufficiale della manifestazione, all’indirizzo www.fiba.basketball/europecup/21-22

DIRETTA REGGIO EMILIA HAPOEL GILBOA GALIL: IL CONTESTO

Impazienti di dare il via alla diretta tra Reggio Emilia e Hapoel Gilboa Galil, serve però dare un poco di contesto all’incontro che stiamo per vedere. Come abbiamo accennato prima, di tratta della partita di debutto della formazione di Caja: con oggi daremo infatti il via alla fase a gironi della manifestazione, che vede il club italiano come unico protagonista e pure inserito nel gruppo D, assieme a Zaragoza e Saratov, oltre che naturalmente con gli israeliani di coach Guy Kaplan.

L’attesa dunque per il ritorno in Europa della squadra emiliana è grande: solo un anno fa Reggio Emilia aver concluso il torneo ai quarti di finale, ma è chiaro obbiettivo di Caja e dei suoi ragazzi andare ben oltre in questa stagione. Certo in ogni caso per la Reggiana sarà importante cominciare con il passo giusto e già da questa sera contro l’Hapoel Gilboa Galili: chissà però che dirà il campo!

