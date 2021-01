Diretta Reggio Emilia Iraklis/ Streaming video tv: Unahotels ancora in Europe Cup

DIRETTA REGGIO EMILIA IRAKLIS: SI TORNA SUBITO IN CAMPO

Reggio Emilia Iraklis, in diretta dal Maarspoort di ‘s-Hertogenbosch, si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 27 gennaio e rappresenta la seconda partita per il gruppo A di basket Europe Cup 2020-2021. La Unahotels è l’unica rappresentante italiana iscritta a questa competizione, che è la quarta per ordine di importanza nella pallacanestro europea; iniziata in ritardo a causa della pandemia di Coronavirus che ha portato grande incertezza in seno alle coppe internazionali, si concluderà comunque a maggio e prevede una prima fase divisa per “bolle”, ormai un concetto che in ambito sportivo si è largamente diffuso.

Dopo aver vinto in volata l’esordio contro il Mons Hainaut, la Reggiana torna in campo a 24 ore di distanza e il gruppo A si concluderà giovedì con la terza giornata; per Antimo Martino triplo impegno ravvicinato in Olanda, ma poi il calendario del torneo prevede una lunga pausa con le squadre qualificate agli ottavi che torneranno in campo soltanto a marzo, e disputeranno i quarti di finale due giorni più tardi. Un altro tour de force insomma, ma intanto staremo a vedere come andranno le cose nella diretta di Reggio Emilia Iraklis; aspettandone la palla a due, proviamo a fare qualche rapida valutazione circa i temi principali.

DIRETTA REGGIO EMILIA IRAKLIS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Reggio Emilia Iraklis non verrà trasmessa sui canali della nostra televisione, ma ci sarà la possibilità di seguire questa partita in diretta streaming video, accedendo al canale YouTube ufficiale della FIBA. Possiamo inoltre segnalare l’appuntamento con il sito fiba.basketball/europecup che vi permetterà di consultare liberamente tutte le informazioni utili, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori sul parquet ma anche le classifiche dei giocatori e i contenuti multimediali e non legati alla Europe Cup.

DIRETTA REGGIO EMILIA IRAKLIS: RISULTATI E CONTESTO

Reggio Emilia Iraklis rappresenta dunque la seconda partita per la Unahotels in questa Europe Cup: la Reggiana arriva dalla vittoria su Trento nell’anticipo di campionato, che l’ha confermata all’ottavo posto in classifica. Si prepara un periodo tosto per Martino e i suoi, che dovranno provare a mantenere questa posizione o migliorarla per tornare a disputare i playoff ma nel frattempo andranno al Mediolanum Forum per disputare le Final Eight di Coppa Italia, alle quali si sono qualificate per il rotto della cuffia. In più, siamo appunto in questa tre giorni internazionale nella bolla di ‘s-Hertogenbosch e la prima vittoria ha già avvicinato la qualificazione agli ottavi: sarà quindi tra fine gennaio e metà febbraio che potremo davvero iniziare a capire quali siano le ambizioni di una squadra che vuole tornare a vivere anni gloriosi come quelli di Max Menetti, ma che nel frattempo in Europa ha giocato con continuità ed è anche riuscita a centrare buoni risultati. Chissà, forse gli emiliani torneranno a sollevare un trofeo come 7 anni fa ma intanto vedremo come andranno le cose nella partita di questa sera…



