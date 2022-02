Diretta Reggio Emilia Kiev/ Streaming video tv: partita di contorno! (Europe Cup)

DIRETTA REGGIO EMILIA KIEV: PARTITA SENZA MOTIVAZIONI!

Reggio Emilia Kiev si gioca in diretta dalla Unipol Arena, alle ore 20:30 di martedì 15 febbraio: la partita è valida come recupero della 5^ giornata per il gruppo J di basket Europe Cup 2021-2022, ed è quella che chiude questa seconda fase del torneo. Ormai la Unahotels ha conquistato il suo obiettivo: battendo il Crailsheim venerdì, si è presa il primo posto nel girone e dunque ha ottenuto la qualificazione potendo godere dell’ideale testa di serie nel tabellone dei quarti di finale, una fase tecnicamente condotta molto bene con la sola eccezione della clamorosa sconfitta subita ad Anversa.

Diretta/ Reggio Emilia Treviso (risultato finale 67-62): Unahotels all'ultimo respiro

La diretta di Reggio Emilia Kiev sarà dunque un match che non ha motivazioni, da entrambe le parti: gli ucraini, che comunque vorranno vendicare il beffardo ko dell’andata, sono comunque eliminati avendo la doppia sfida diretta a sfavore con il Merlins (per differenza canestri), dunque potremmo anche vedere rotazioni diverse soprattutto da parte di Attilio Caja, che sa di doversi concentrare sul campionato. Vedremo dunque cosa succederà nella diretta di Reggio Emilia Kiev, aspettando la quale possiamo sicuramente tracciare alcuni dei temi principali legati alla serata.

Diretta/ Reggio Emilia Crailsheim (0-0) streaming video tv: palla a due, via!

DIRETTA REGGIO EMILIA KIEV STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ancora una volta dobbiamo dire che non sarà possibile assistere alla diretta tv di Reggio Emilia Kiev, perché le partite di Europe Cup non vengono trasmesse sui canali della nostra televisione; tuttavia la FIBA, la federazione europea di basket, mette a disposizione il proprio accout YouTube e dunque potrete riferirvi a questo per seguire il match in diretta streaming video, mentre sul sito fiba.basketball/europecup potrete consultare liberamente le informazioni utili, come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA/ Anversa Reggio Emilia (risultato finale 101-59): che batosta in Europe Cup!

DIRETTA REGGIO EMILIA KIEV: RISULTATI E CONTESTO

Dunque non ci sono motivazioni nella diretta di Reggio Emilia Kiev: bene per la Unahotels, che ha chiuso il discorso qualificazione ai quarti con la vittoria interna contro il Crailsheim timbrando la quarta vittoria in cinque partite nella seconda fase di Europe Cup, e non dovendosi nemmeno preoccupare della differenza canestri in una eventuale vittoria degli ucraini. Kiev, già eliminata, arriva a Casalecchio di Reno con la volontà di uscire di scena vincendo, ma anche se fosse così ad Attilio Caja cambierebbe ben poco se non per quel classico adagio, ovvero che vincere aiuta a vincere anche in partite che contano poco.

Comunque, va definita l’avversaria di Reggio Emilia: nel pomeriggio è in programma Parma Legia Varsavia nel gruppo I, e la squadra che vincerà sarà seconda alle spalle del Leiden andando quindi a incrociare la Unahotels nella fase ad eliminazione diretta. Caja e i suoi ragazzi dovranno comunque preoccuparsene all’inizio di marzo, ci sarà dunque tempo anche perché il campionato di Serie A1 andrà in sosta pur se, come sappiamo, venerdì Reggio Emilia dovrà comunque tornare sul parquet della Unipol Arena per ospitare Varese…



© RIPRODUZIONE RISERVATA