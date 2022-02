DIRETTA REGGIO EMILIA KIEV/ Video streaming tv: le dichiarazioni di Attilio Caja

DIRETTA REGGIO EMILIA KIEV: PARLA CAJA

Si avvicina sempre più la diretta di Reggio Emilia Kiev, può essere però utile tornare con la memoria alla vittoria di tre settimane fa della Reggiana contro Anversa, che fino a questo momento è l’ultima partita giocata dalla Unahotels nella FIBA Europe Cup. Un successo prezioso per la formazione emiliana, anche in quel caso sul parquet dalla Unipol Arena: in conferenza stampa, dopo la vittoria dei biancorossi aveva parlato coach Attilio Caja. Rileggiamo allora le parole dell’allenatore di Reggio Emilia quella sera: “Gara difficile contro una squadra che nelle precedenti pur perdendo era stata sempre in partita.

Essere stati sempre avanti, a parte i primi cinque minuti, dà l’idea della bella prestazione che hanno fatto i ragazzi oggi. Avevo chiesto loro grande applicazione difensiva, e sono stati attenti. Anche in attacco buone azioni coinvolgendo tutti i giocatori. Usciamo molto soddisfatti da questa partita”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA REGGIO EMILIA KIEV STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Reggio Emilia Kiev non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: la Europe Cup non viene infatti trasmessa nel nostro Paese. Tutti i tifosi e gli appassionati avranno comunque la possibilità di seguire la partita in diretta streaming video: utilizziamo il condizionale, ma il match dovrebbe essere mandato in onda, come già accaduto per i turni precedenti, dal canale YouTube ufficiale della federazione europea di basket, dunque bisognerà selezionare l’account FIBA per accedere alle immagini.

REGGIO EMILIA KIEV: PUNTI IMPORTANTI

Reggio Emilia Kiev, in diretta dalla Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna), si gioca alle ore 20.30 di questa sera, mercoledì 2 febbraio 2022, per il girone J della seconda fase della FIBA Europe Cup 2021-2022 di basket. C’è grande attesa per la partita, perché in caso di vittoria della Reggiana la formazione emiliana resterebbe ancora a punteggio pieno: la diretta di Reggio Emilia Kiev inoltre rappresenta lo scontro al vertice di questo gruppo, dunque sarà una sfida anche di buon livello tecnico.

Tre vittorie su tre finora per la Unahotels Reggio Emilia, due successi e una sconfitta per gli ospiti ucraini: l’obiettivo fondamentale è chiudere nelle prime due posizioni che garantiranno l’accesso ai quarti di finale della FIBA Europe Cup, ma naturalmente un successo rafforzerebbe ancora di più il primato di Reggio Emilia, sigillando di fatto questo prestigioso traguardo, sempre di valore anche nella meno importante tra le quattro (troppe) competizioni per club del basket europeo. Cosa succederà stasera in Reggio Emilia Kiev?

DIRETTA REGGIO EMILIA KIEV: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Reggio Emilia Kiev, abbiamo già accennato al fatto che si tratta di uno scontro al vertice nel girone J della seconda fase della FIBA Europe Cup, che finora ha dato solamente soddisfazioni alla Unahotels Reggio Emilia. I problemi principali sono stati causati dai rinvii per Covid, mentre sul campo tutto è filato liscio per la Reggiana, che nella sua scorsa uscita aveva vinto nettamente contro Anversa, mentre la sfida più sofferta fu proprio l’andata a Kiev, terminata con la vittoria italiana ai supplementari.

D’altronde, come abbiamo già visto, gli ucraini sono la seconda forza del girone e, ad esclusione della sconfitta in volata e di misura contro Reggio Emilia, per Kiev sono finora arrivate due vittorie, rispettivamente contro i tedeschi dell’Hakro Merlins Crailsheim e i belgi del Telenet Giants Anversa. Chi vince stasera fa un enorme passo avanti verso la qualificazione ai quarti di finale, per Reggio Emilia una sfida impegnativa ma alla portata: ci sarà il lieto fine?

