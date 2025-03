DIRETTA REGGIO EMILIA MANRESA: PER PRENDERSI IL SECONDO POSTO

Sfida a parità di punti, la diretta Reggio Emilia Manresa ci offrirà una grande serata di sport al Pala Bigi con palla a due alle ore 20.00 di questa sera, mercoledì 5 marzo 2025, per la terza giornata del girone K della seconda fase della Champions League di basket. La posta in palio è alta: la Pallacanestro Reggiana finora vanta una vittoria e una sconfitta, ma ha sempre giocato in trasferta, quindi da oggi in poi avrà tre incontri casalinghi nelle ultime quattro, un vantaggio da sfruttare per entrare fra le prime due e conquistarsi i quarti di finale.

Sicuramente l’esame di spagnolo sarà impegnativo nella diretta Reggio Emilia Manresa, perché sul parquet emiliano arriverà il BAXI Manresa, che è allo stesso livello in classifica, con un bilancio di 1-1 alle spalle dei connazionali del Tenerife, che sono invece a punteggio pieno in questo girone per metà iberico. Sfruttare il fattore campo vorrebbe dire staccare la rivale, mentre uno scivolone sarebbe molto rischioso, perché ovviamente la classifica si farebbe ben più ostica con una sconfitta casalinga contro chi ha i tuoi stessi punti. Insomma, siamo al primo vero bivio del girone con la diretta Reggio Emilia Manresa.

REGGIO EMILIA MANRESA IN DIRETTA STREAMING VIDEO: COME SEGUIRE

La diretta Reggio Emilia Manresa in tv sarà ovviamente una diretta streaming video tv, perché sappiamo che è la piattaforma DAZN a trasmettere i match della Champions League di basket.

DIRETTA REGGIO EMILIA MANRESA: QUADRO ANCORA INCERTO

Alti e bassi quindi in avvicinamento alla diretta Reggio Emilia Manresa. Per la Reggiana la seconda fase della Champions League era cominciata malissimo, cioè con una netta sconfitta per 91-69 a Tenerife, però poi è arrivato un prezioso successo esterno di misura in Turchia, 87-91 sul campo del Petkimspor che è la formazione che completa il girone.

Per Reggio Emilia c’era stata in precedenza la bellissima doppia vittoria contro Bonn nel play-in, due partite emozionanti e che sicuramente hanno dato qualcosa in più agli uomini di coach Dimitrios Priftis in termini di personalità, esperienza e consapevolezza di poter recitare da protagonisti in ambito europeo.

Il Manresa invece vinse il girone con Tortona, in molti ricorderanno la beffarda vittoria spagnola che ribaltò per un solo punto la differenza canestri a vantaggio degli iberici, che così evitarono il play-in. Pesa tuttavia sulla formazione catalana la sconfitta casalinga nel derby spagnolo contro Tenerife, per cui ovviamente ora è il La Laguna il punto di riferimento del girone, mentre per il BAXI la situazione potrebbe complicarsi. La posta in palio è quindi alta per tutti nella diretta Reggio Emilia Manresa…