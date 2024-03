DIRETTA REGGIO EMILIA MILANO/ Video streaming tv: parla Dimitris Priftis (basket, oggi 30 marzo 2024)

DIRETTA REGGIO EMILIA MILANO: PARLA PRIFTIS

Cresce sempre di più l’attesa per la diretta Reggio Emilia Milano, ma noi per prendere una metaforica rincorsa torniamo indietro alla scorsa giornata di campionato. Alla Vitrifrigo Arena di Pesaro era arrivata una vittoria meravigliosa per la Unahotels Reggiana, di conseguenza è doveroso rileggere le dichiarazioni del coach Dimitris Priftis sulla splendida prestazione dei suoi ragazzi: “Abbiamo trionfato in una partita impegnativa. In questa fase della stagione, ogni incontro è un’occasione piena di insidie. Desidero congratularmi con i miei giocatori: siamo giunti qui preparati grazie a una settimana di duro lavoro”.

Solo parole di elogio da parte di coach Dimitris Priftis per i suoi ragazzi e anche un’attenuante concessa a Pesaro, nella seconda parte dell’analisi dell’allenatore di Reggio Emilia sulla vittoria in terra marchigiana: “Abbiamo affrontato la partita con serietà e eravamo mentalmente pronti per farlo. Pesaro rappresenta una squadra con un grande pericolo dalla linea perimetrale. Abbiamo adottato un approccio di cambiamento costante sul loro backcourt. Hanno perso Totè che non è sceso in campo nel secondo tempo e va detto con franchezza che questo ci ha favoriti”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA REGGIO EMILIA MILANO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Reggio Emilia Milano non sarà garantita tramite una trasmissione che possiamo definire “tradizionale”. Va tuttavia ricordato che tutte le partite del campionato di basket Serie A sono fornite dalla piattaforma DAZN, di conseguenza sarà disponibile la visione in diretta streaming video. Inoltre sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

AI PIANI ALTI

Reggio Emilia Milano, in diretta naturalmente presso il PalaBigi di Reggio nell’Emilia, si giocherà con la palla a due fissata alle ore 20.30 di questa sera, sabato 30 marzo 2024, per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A di basket edizione 2023-2024, cioè il decimo turno del girone di ritorno. Basta uno sguardo alla classifica per cogliere l’importanza della posta in palio nella diretta di Reggio Emilia Milano, certamente per merito anche della Unahotels Reggio Emilia, che con i suoi 28 punti è salda in quinta posizione e vorrà quindi recitare un ruolo da protagonista anche ai playoff.

Un ruolo da protagonista è invece assegnato per definizione alla EA7 Emporio Armani Milano che, pur con alti e bassi, è comunque salda nel quartetto di testa grazie a 32 punti in classifica e nel finale della stagione regolare punterà a garantirsi la migliore posizione possibile nella griglia dei playoff, dal momento che in Serie A per l’Olimpia Milano l’obiettivo può essere solamente lo scudetto. L’importanza della posta in palio è quindi chiarissima, adesso siamo davvero curiosi di scoprire che cosa succederà nella diretta di Reggio Emilia Milano…

DIRETTA REGGIO EMILIA MILANO: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Reggio Emilia Milano, ci arriva sicuramente con il morale alto la Unahotels Reggio Emilia, che nella scorsa giornata di campionato ha battuto con un perentorio 69-87 in trasferta Pesaro, partita di fatto chiusa in anticipo grazie a un perfetto terzo quarto da parte degli uomini del coach Dimitris Priftis. Quattro uomini in doppia cifra su valori praticamente identici, tutti fra i 13 e i 16 punti personali, dimostrano che Reggio Emilia ha vinto di squadra nelle Marche e dovrà provare a fare lo stesso oggi per battere un’avversaria che è evidentemente assai più impegnativa.

Dall’altra parte, ecco una EA7 Emporio Armani Milano che in queste settimane deve pensare molto all’Eurolega, ma d’altronde non può trascurare il campionato. Domenica scorsa è arrivata una sofferta ma preziosa vittoria per 86-84 contro Napoli, piccola rivincita per il ko nella finale di Coppa Italia. Gli uomini di coach Ettore Messina avevano avuto 58 punti dal terzetto formato da Mirotic, Melli e Shields, campioni che hanno firmato un successo sicuramente prezioso. Oggi si annuncia un’altra battaglia: che cosa ci dirà la diretta di Reggio Emilia Milano?











