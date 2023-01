Diretta Reggio Emilia Milano/ Streaming video tv: è un testa-coda! (basket A1)

DIRETTA REGGIO EMILIA MILANO: PARTITA SCONTATA?

Reggio Emilia Milano sarà in diretta dal PalaBigi alle ore 18:00 di domenica 22 gennaio: partita valida per la 16^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023, rappresenta il testa-coda perché la Unahotels, nonostante la brillante vittoria di Trento, rimane ultima in classifica con una situazione particolarmente complessa in chiave salvezza, mentre l’Olimpia ha chiuso il girone di andata al primo posto difendendolo dagli assalti di Virtus Bologna e Tortona, e proprio con la netta vittoria sulla Bertram ha conquistato la testa di serie numero 1 nel tabellone della Final Eight di Coppa Italia.

Potremmo dunque assistere a una partita scontata, ma la verità è che potrebbe non essere così: Milano infatti deve fare i conti con le energie spese in Eurolega – competizione nella quale le cose non vanno bene – e dunque ogni tanto ha reggio emiliastrutturalmente bisogno di tirare il fato, sapendo che anche con le marce basse una delle prime due posizioni (o tre) in regular season dovrebbe essere garantita. Nell’attesa che la diretta di Reggio Emilia Milano prenda il via proviamo ora a valutarne i temi principali, partendo dalla condizione che attraversano le due squadre in campo al PalaBigi.

DIRETTA REGGIO EMILIA MILANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Reggio Emilia Milano non è una di quelle che per questa 16^ giornata di Serie A1 vengono trasmesse sui canali della nostra televisione. Tuttavia, ormai lo sappiamo bene, dobbiamo ricordare che tutte le partite del massimo campionato di basket sono fornite dalla piattaforma Discovery Plus (anche questa per gli abbonati) e che in questo caso la visione sarà in diretta streaming video; inoltre sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore con le statistiche aggiornate in tempo reale.

DIRETTA REGGIO EMILIA MILANO: RISULTATI E CONTESTO

Nel presentare la diretta di Reggio Emilia Milano possiamo allora dire che la Unahotels abbia approcciato parecchio male la sua stagione. Il grande ritorno di Max Menetti non ha dato i frutti sperati, l’esonero è arrivato presto e per provare a invertire la tendenza la società si è affidata all’esperienza di Dragan Sakota. Al quale ovviamente va dato merito di aver continuato a lottare ottenendo già due vittorie; da ricordare che il suo esordio era arrivato proprio contro l’Olimpia (il calendario della Serie A1 è asimmetrico), adesso Reggio Emilia deve proseguire sulla scia della vittoria di Treviso perché ogni partita per la Reggiana rappresenta una finale nella situazione attuale.

Milano viaggia al primo posto e sa che i risultati dovranno essere valutati nel lungo periodo; in attesa della Coppa Italia l’Olimpia chiaramente proverà a incamerare qualche vittoria che la avvicini a prendersi una delle prime due posizioni al termine della regular season, e poi in questo momento gli sforzi sono particolarmente concentrati sull’Eurolega dove, al netto di qualche dichiarazione di Ettore Messina circa l’impossibilità di arrivare ai playoff, le cose possono ancora girare ma bisogna chiaramente avere un’intensità diversa rispetto a quella mostrata fino a questo momento. Staremo a vedere cosa succederà questa sera al PalaBigi…











