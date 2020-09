Diretta Reggio Emilia Milano/ Streaming video tv: il debutto dell’Olimpia (basket)

Reggio Emilia Milano, diretta dagli arbitri Carmelo Paternicò, Guido Giovannetti e Dario Morelli, si gioca presso la Unipol Arena alle ore 17.10 di oggi pomeriggio, domenica 27 settembre, per la prima giornata del campionato di Serie A di basket 2020-2021, che prende il via subito dopo una lunga e intensa edizione speciale della Supercoppa Italiana vinta proprio dalla Olimpia Milano con il successo in finale contro la Virtus Bologna. Arriviamo dunque alla diretta di Reggio Emilia Milano con le due squadre già rodate dall’impegno in Supercoppa, che eccezionalmente ha coinvolto tutte le compagini del massimo campionato: l’Olimpia ha conquistato il trofeo vincendo tutte le partite, di conseguenza ha rafforzato ancora di più la propria candidatura a prima favorita anche per lo scudetto. Va detto comunque che Reggio Emilia ha saputo far soffrire la Virtus per la qualificazione alla Final Four: la Unahotels cerca dunque conferme anche contro la corazzata AX Armani Exchange, pur sapendo che il campionato inizia subito con la sfida in assoluto più difficile.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE REGGIO EMILIA MILANO

La diretta tv di Reggio Emilia Milano sarà garantita su Eurosport 2, il canale tematico riservato agli abbonati, i quali avranno d’altronde a disposizione anche la diretta streaming video tramite Eurosport Player, che anche in questa stagione possiamo considerare la casa del basket. Per tutti gli altri, il principale riferimento potrà essere il sito della Lega Basket, che offrirà il tabellino aggiornato in tempo reale della partita.

DIRETTA REGGIO EMILIA MILANO: IL CONTESTO

La diretta di Reggio Emilia Milano si annuncia intrigante perché, fatte le debite proporzioni, la Supercoppa Italiana ha fornito ottime notizie a entrambe le squadre. In copertina logicamente l’Olimpia Milano di coach Ettore Messina, che ha subito messo un trofeo in bacheca e ha dimostrato una superiorità che in questo momento sembra chiara su tutte le squadre affrontate, dalle altre lombarde nel girone fino a Venezia e Virtus Bologna nella Final Four, dove Milano ha dato lezioni in particolar modo in difesa, tenendo a punteggi molto bassi sia la Reyer sia la Virtus. Il cammino è ancora lunghissimo, ma le premesse sono certamente molto interessanti. A livello logicamente più basso, potremmo tuttavia dire la stessa cosa per Reggio Emilia, che ha fatto molto bene nel girone B, contendendo fino all’ultima giornata la qualificazione alla Final Four: la Unahotels oggi non avrà nulla da perdere, contro Milano è soprattutto un test per capire quale possa essere il proprio livello di competitività anche contro una corazzata. Se poi arrivasse anche qualcosa in più…

© RIPRODUZIONE RISERVATA