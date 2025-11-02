Diretta Reggio Emilia Milano streaming video tv: orario e risultato live della partita valida per la quinta giornata di basket Serie A1.

DIRETTA REGGIO EMILIA MILANO (RISULTATO 61-93): SIRENA FINALE!

Al PalaBigi Milano batte in trasferta Reggio Emilia per 93 a 61. Nell’ultima parte dell’incontro le Scarpette Rosse tornano a dominare come in precedenza e gli emiliani abbandonano le speranze di rimonta. I due punti di oggi portano Milano a quota 8 nella classifica della Lega A di basket mentre Reggio Emilia resta ferma a 4 punti. (Aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

DOVE VEDERE LA DIRETTA REGGIO EMILIA MILANO IN STREAMING VIDEO TV

Nessuna possibilità di seguire sulla nostra tv la diretta Reggio Emilia Milano, ma naturalmente vi potrete rivolgere alla piattaforma LBA Tv per la diretta streaming video, se abbonati.

FINE TERZO QUARTO!

La ripresa è iniziata tra Reggio Emilia e Milano ed il punteggio è di 50 a 69 quando siamo giunti al termine del terzo quarto. I biancorossi di casa tornano sul parquet con un piglio diverso rispetto a quanto mostrato fino a questo momento ed i loro sforzi si traducono nel parziale vinto per 22 a 16 che consente loro di accorciare le distanze. (Aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

INTERVALLO!

All’intervallo il punteggio fra Reggio Emilia e Milano è di 28 a 53. Gli ospiti continuano a dominare ed allungano parecchio sugli avversari di giornata ottenendo praticamente lo stesso risultato maturato in apertura di match prima di rientrare negli spogliatoi ed i padroni di casa faticano a rispondere come dovrebbero. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

PRIMO QUARTO!

In Emilia-Romagna il primo quarto della sfida tra Reggio Emilia e Milano si concluso sul punteggio di 16 a 27. Nelle prime battute della partita, nonostante il dominio a rimbalzo mostrato dai padroni di casa, sono gli ospiti a partire alla grande sbagliando poco o nulla in fase offensiva. I quintetti iniziali: REGGIANA – Barford, Caupain, Deme, Echenique, Woldetensae. Coach: Priftis. MILANO – Brooks, Ellis, Guduric, Nebo, Ricci. Coach: Messina. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

PALLA A DUE!

Si parte con la diretta Reggio Emilia Milano, impossibile non ricordare i giorni ruggenti del PalaBigi che in realtà sono uno scenario positivo per l’Olimpia, che nel 2016 era tornata a vincere lo scudetto dopo 18 anni, il primo dell’era Armani e atteso dai tempi di Bepi Stefanel, un tricolore strappato a Reggio Emilia che era già alla seconda finale consecutiva ma ancora una volta aveva perso, andandoci però più lontana rispetto a quello storico titolo che aveva sfiorato l’anno precedente contro Sassari, perdendo in casa una infuocata gara-7 in una serie consegnata direttamente alla leggenda.

Rispetto ad allora è cambiato tutto: la Reggiana si chiamava Grissin Bon e la allenava Max Menetti, nell’ultimo anno vice di Andrea Trinchieri a Kaunas, sulla panchina di Milano sedeva Jasmin Repesa che aveva preso il posto di Luca Banchi, il croato è adesso l’allenatore di Trapani con cui ha fatto benissimo da neopromosso. Sono passati nove anni: saranno dieci al termine di questo campionato, nel frattempo Giorgio Armani ci ha lasciato ma l’Olimpia è tornata la corazzata che era, la Una Hotels invece sta facendo bene ma non è ancora a quei livelli. Ora spazio a quello che ci dirà il campo: la diretta Reggio Emilia Milano prende il via! (agg. di Claudio Franceschini)

REGGIO EMILIA MILANO: PARTITA INTENSA!

È certamente la diretta Reggio Emilia Milano una delle partite più interessanti di questo fine settimana, al PalaBigi si gioca alle ore 18:00 di domenica 2 novembre per la quinta giornata nel campionato di basket Serie A1 2025-2026 e potenzialmente questo potrebbe essere anche un incrocio nei playoff.

Sotto i riflettori ovviamente finisce l’Olimpia, che in campionato ha battuto bene Venezia e, dopo la sconfitta interna contro Tortona all’esordio, ha sempre vinto confermando di essere di un altro livello al netto di qualche possibile scivolone, la partita vera per Milano si gioca soprattutto in Eurolega e i due discorsi sono correlati.

Reggio Emilia è impegnata in Europe Cup, competizione senza dubbio meno dispendiosa, ma la sua dimensione interna è ancora da trovare: la Una Hotels infatti fatica fuori casa, aveva già perso a Cantù ma domenica scorsa è caduta anche a Napoli, e ha lasciato per strada punti davvero importanti.

Per avere uno slot nella post season bisognerà aumentare i giri del motore anche in trasferta e soprattutto contro certe squadre, adesso però si torna al PalaBigi e chissà che la diretta Reggio Emilia Milano possa consegnare alla Reggiana una vittoria con la quale ripartire alla grande anche come fiducia.

DIRETTA REGGIO EMILIA MILANO: OLIMPIA ANCORA IN RODAGGIO

Abbiamo detto che la diretta Reggio Emilia Milano potrebbe essere un antipasto di playoff, ed effettivamente nelle ultime due stagioni la Una Hotels ha centrato l’obiettivo, facendo vedere di poter riaprire un ciclo che magari non sarà scintillante come quello del decennio precedente, ma comunque importante e con una squadra che in maniera costante riesca a entrare nelle prime otto aspettando il guizzo con il salto di qualità, per ora le cose stanno andando discretamente e questa partita può essere un bel banco di prova per le ambizioni della squadra allenata da Dimitris Priftis.

Per quanto riguarda Milano il discorso è sempre lo stesso, ovvero il cammino in Eurolega: per il momento bisogna dire che l’Olimpia sta soffrendo ed ha già record negativo, dunque ancora una volta sarà poi chiamata a una rimonta che potrebbe togliere energie anche in campionato, di fatto l’anno scorso è andata più o meno in questo modo e nemmeno un roster nettamente superiore (anche più della Virtus Bologna) potrebbe aiutare ad arrivare a vincere lo scudetto, ma questi sono appunto discorsi che bisognerà fare in primavera e intanto Milano ha il compito di perdere meno partite possibile, vedremo come andrà questo pomeriggio al PalaBigi.