DIRETTA REGGIO EMILIA MILANO (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

La diretta Reggio Emilia Milano è ormai dietro l’angolo, va allora ricordato che il match di andata era stato disputato all’Unipol Forum il 12 gennaio ed era stata una partita bellissima, che l’Olimpia aveva vinto con il risultato di 108-106 senza overtime, frutto di grandi prestazioni balistiche come il 50% dall’arco della Unahotels contrapposto all’altrettanto ottimo 44% di Milano. Reggio Emilia aveva sfiorato la rimonta nel quarto periodo: arrivata a -4 con 8 secondi da giocare, aveva infilato una tripla con Cassius Winston e mandato in lunetta Shavon Shields, che aveva fatto 1/2 consegnando agli ospiti la palla anche per vincere.

DIRETTA/ Virtus Bologna Milano (risultato finale 90-70): cala il sipario! (Eurolega, 4 aprile 2025)

Lo stesso Winston aveva ripetuto lo stesso tiro in corsa, che stavolta non era entrato; Jamar Smith era volato a rimbalzo, ma non c’era stato il tempo di concludere. Nikola Mirotic aveva portato in dote 33 punti con 8/15 al tiro e 15/16 ai liberi, Shavon Shields aveva contribuito con 23 punti e 4/6 dal perimetro; dall’altra parte quasi irreale Kwan Cheatham, che aveva tirato solo dalla lunga distanza ma si era portato a casa uno straordinario 8/10 per 24 punti, purtroppo inutili per la Reggiana. Questa sera la Unahotels ha la possibilità di vendicare quella sconfitta sul filo di lana e allora tocca solo scoprire cosa succederà sul parquet, finalmente la diretta Reggio Emilia Milano sta per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Napoli Milano (risultato finale 95-87): Green da 21 punti! (31 marzo 2025)

DIRETTA REGGIO EMILIA MILANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per quanto riguarda la diretta tv di Reggio Emilia Milano avremo un appuntamento solo in diretta streaming video, precisamente tramite la piattaforma DAZN riservata ai soli abbonati.

REGGIO EMILIA MILANO: È UNA SFIDA DIRETTA!

Con la diretta Reggio Emilia Milano si va in campo alle ore 19:00 di domenica 6 aprile, il PalaBigi ospita una bellissima partita valida per la 25^ giornata di basket Serie A1 2024-2025 e in questo momento possiamo dire che si tratti quasi di una sfida diretta per il piazzamento nella griglia dei playoff, vero che ci sono due vittorie e due partite di differenza ma, realisticamente, Unahotels e Olmpia sono in lotta per il quinto posto (insieme ad altre squadre) ma possono andare ancora più su, a patto ovviamente che riescano a ripartire dopo le sconfitte della scorsa settimana, che sono state clamorose sia pure per motivi diversi.

DIRETTA/ Virtus Bologna Reggio Emilia (risultato finale 65-49): vince la difesa! (31 marzo 2025)

Reggio Emilia ha segnato appena 45 punti contro la Virtus Bologna: un dato assolutamente negativo, fatto di tante palle perse e percentuali pessime dal campo che hanno portato la Unahotels a fare appena 7 punti nell’ultimo quarto. Non è andata tanto meglio a Milano, che ha scialacquato un +15 a Napoli: sempre in controllo, l’Olimpia è stata incredibilmente rimontata fino a perdere e non ha così tenuto il passo delle prime in classifica, dunque adesso nella diretta Reggio Emilia Milano si va a caccia di riscatto perché, attenzione, la posizione in graduatoria da qui alla fine potrebbe migliorare ma anche sensibilmente peggiorare.

DIRETTA REGGIO EMILIA MILANO: CERCASI RISPOSTE

Il tema principale della diretta Reggio Emilia Milano è dunque quello di ritrovarsi: sicuramente l’Olimpia è ancora in corsa per vincere la regular season ma davanti non si concedono sconti, le rivali viaggiano e forse in questo momento, come anche nel corso della stagione, Milano ha sentito il peso fisico del doppio impegno, non è un caso che la rimonta subita da Napoli sia arrivata pochi giorni dopo il doppio impegno di Eurolega contro Real Madrid e Barcellona, e tra l’altro non ha aiutato il morale della squadra il fatto di aver perso entrambe le partite, che erano fondamentali per le speranze di qualificazione al play in.

Reggio Emilia procede tra alti e bassi, certamente un record di 15 vittorie e 10 sconfitte è positivo e in linea con il buon campionato disputato nella scorsa stagione ma adesso è arrivato il momento di fare l’ultimo sforzo per andare ai playoff, perché Venezia e Tortona sono ad un tiro di schioppo e la Unahotels deve stare attenta a tenersene almeno una alle spalle. Per quanto abbiamo visto finora non entrare tra le prime otto sarebbe una delusione, ed è per questo che la diretta Reggio Emilia Milano riveste per Dimitris Priftis e i suoi ragazzi un’importanza specifica, vedremo tra poco cosa ci dirà il parquet del PalaBigi.