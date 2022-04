Diretta Reggio Emilia Milano/ Streaming video tv: tra gli impegni europei (basket A1)

DIRETTA REGGIO EMILIA MILANO: OLIMPIA, TRASFERTA “STRANA”

Reggio Emilia Milano, partita diretta dagli arbitri Saverio Lanzarini, Guido Giovannetti ed Edoardo Gonella, si gioca alle ore 19:00 di sabato 23 aprile presso la Unipol Arena: a Casalecchio di Reno va in scena il match valido per la 28^ giornata di basket Serie A1 2021-2022. Sfida strana per l’Olimpia, che la gioca in mezzo alla serie playoff di Eurolega: un tour de force per Ettore Messina, che in campionato ha ripreso la marcia schiantando Napoli al Mediolanum Forum ma probabilmente si dovrà accontentare di chiudere la regular season al secondo posto.

Anche la Unahotels però ha giocato in campo internazionale, ovvero la finale di andata di Europe Cup: il fatto che un trofeo continentale sia vicino potrebbe dare il giusto sprint a Reggio Emilia, che in ogni caso nonostante il netto ko di Brescia è davvero ad un passo dal ritorno ai playoff che forse non rappresentava nemmeno un obiettivo dichiarato, e che dunque è un traguardo davvero importante. Aspettando di scoprire quello che succederà nella diretta di Reggio Emilia Milano, facciamo una rapida valutazione su quelli che potrebbero essere i temi principali all’interno del match.

DIRETTA REGGIO EMILIA MILANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A1

La diretta tv di Reggio Emilia Milano non è una di quelle che per questa 28^ giornata di campionato vengono trasmesse sui canali della nostra televisione. Da questa stagione comunque l’intera programmazione della Serie A1 di basket passa da Discovery Plus, diventato broadcaster della Lega: questa e le altre gare saranno dunque fornite in diretta streaming video per tutti gli abbonati, noi possiamo infine ricordare che sul sito ufficiale della Lega Basket, naturalmente www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA REGGIO EMILIA MILANO: RISULTATI E CONTESTO

Siamo dunque vicini alla diretta di Reggio Emilia Milano: le due squadre in campo alla Unipol Arena hanno chiaramente obiettivi diversi e sono state costruite per fare stagioni differenti ma, tenuto conto appunto di queste debite proporzioni, va anche detto che per entrambe le cose stanno andando abbastanza bene. Per la Unahotels sicuramente, perché essere praticamente ai playoff è un fatto del tutto positivo, considerato che nelle ultime stagioni Reggio Emilia aveva solo pensato a salvarsi e che il doppio impegno ha certamente tolto energie preziose. Invece è successo che la squadra di Attilio Caja ha trovato ritmo giocando anche in Europe Cup, e che entrambe le manifestazioni sono andate bene: adesso si tratta di fare il passo ulteriore.

Di Milano potremmo dire che qualunque traguardo non coincida con un titolo in bacheca può essere visto come una delusione, naturalmente bisogna allargare lo sguardo e dire che l’Olimpia, per quanto sia impressionante come roster, ha degli avversari di tutto rispetto e dunque anche un ko contro la Virtus Bologna, come accaduto lo scorso anno, farebbe parte del gioco. Di sicuro c’è che Ettore Messina cercherà di vincere tutto, lo ha già fatto con la Coppa Italia e ora, in un momento davvero decisivo anche come energie spese, spera di fare quel passo avanti che glielo permetta per davvero.











