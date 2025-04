DIRETTA REGGIO EMILIA NAPOLI (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

È curioso un fatto indirettamente legato alla diretta Reggio Emilia Napoli: oggi allenatore della GeVi, Giorgio Valli ritrova come avversaria la Unahotels che nel 2015-2016 era sponsorizzata Grissin Bon, e che avrebbe giocato la seconda finale scudetto consecutiva, perdendo anche questa. Se la Reggiana volava, le V nere conoscevano il loro periodo peggiore: al termine dell’annata la Virtus Bologna veniva retrocessa in Serie A2, con un bilancio di 11 vittorie e 19 sconfitte. La curiosità sta nel fatto che la discesa in seconda divisione era maturata all’ultima giornata, con un ko qui al PalaBigi: Reggio Emilia aveva vinto 82-78, garantendosi il secondo posto alle spalle di Milano.

Nel mentre, Torino schiantava Pesaro e Caserta batteva Trento: soprattutto la vittoria dei campani era decisiva per formare una classifica avulsa a quattro che, coinvolgendo anche Capo d’Orlando battuta in casa da Pistoia, spediva in A2 una Virtus Bologna che poi sarebbe tornata immediatamente al piano di sopra, con Alessandro Ramagli in panchina. Ora però bisogna dare spazio al campo e all’attualità, perché al PalaBigi è tutto pronto: stiamo davvero per vivere la diretta Reggio Emilia Napoli, scopriamo insieme come andranno le cose! (agg. di Claudio Franceschini)

STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA DIRETTA REGGIO EMILIA NAPOLI

La diretta Reggio Emilia Napoli non sarà coperta se non da DAZN, la piattaforma che in diretta streaming video garantisce tutte le partite del campionato di basket Serie A1.

PARTENOPEI ANCORA IN BILICO!

Siamo al PalaBigi per la diretta Reggio Emilia Napoli, che alle ore 16.00 inaugura questo sabato 19 aprile ricco di basket, nella 27^ giornata di Serie A1 2024-2025 si affrontano due squadre che lo scorso anno erano state avversarie nella semifinale di Coppa Italia, una partita che aveva lanciato la GeVi verso un bellissimo titolo. A conti fatti però quello è stato l’ultimo momento “felice” dei partenopei, che da quel momento sono calati fino a perdere la qualificazione ai playoff e in questa stagione sono partiti con 11 vittorie filate: il ritorno di alcuni elementi chiave ha portato ad una grande rimonta, ma il compito non è ancora finito.

Anzi: la sconfitta interna contro Varese ha fatto nuovamente tornare i fantasmi della retrocessione, la sensazione è che l’obiettivo sia dietro l’angolo ma Giorgio Valli dovrà stare molto attento ai risultati dagli altri campi, qui sul campo della Unahotels la diretta Reggio Emilia Napoli è tutt’altro che semplice perché l’avversaria è solida squadra da playoff, e cercherà gli ultimi punti per la post season dopo aver sbancato Scafati, tornando così in corsa anche per il quinto posto. Partita segnata dunque? No perché Napoli è capace di tutto nel bene e nel male, dunque valuteremo cosa succederà sul parquet.

DIRETTA REGGIO EMILIA NAPOLI: OCCASIONE UNAHOTELS

Eccoci dunque pronti a vivere la diretta Reggio Emilia Napoli, con una Unahotels che torna in campo a pochi giorni da gara-2 dei quarti di Champions League: portare avanti il doppio impegno è stato tutt’altro che semplice, ma Dimitris Priftis è stato molto bravo a gestire le forze del roster che infatti si è qualificato per la Final Eight di Coppa Italia un’altra volta, e in campionato è sempre stato in zona playoff andando anche a battagliare per avere il fattore campo nel primo turno. Cruciale la netta vittoria interna contro Milano per blindare lo slot, ma adesso si proverà a migliorare l’attuale settimo posto che potrebbe portare parecchi rischi nei quarti di finale.

L’avventura di Napoli in Serie A1 potrebbe proseguire, perché ormai Pistoia è condannata e Scafati non è troppo lontana dalla retrocessione: i partenopei hanno corso tantissimo dopo lo scioccante avvio di stagione e conservano un record positivo da quello 0-11, ma non è ancora sufficiente per essere aritmeticamente salvi. Le sfide dirette a sfavore nei confronti di Varese e Cremona potrebbero non essere un problema, perché basterà lasciarsi alle spalle Scafati e Pistoia: in questo senso siamo davvero vicini alla conclusione dell’opera soprattutto valutando il calendario della 27^ giornata, ma attenzione sempre alle brutte sorprese.