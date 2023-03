Diretta Reggio Emilia Napoli/ Streaming video tv: un match delicatissimo! (basket A1)

DIRETTA REGGIO EMILIA NAPOLI: VIETATO SBAGLIARE!

Reggio Emilia Napoli sarà diretta dagli arbitri Manuel Mazzoni, Denis Quarta e Guido Federico Di Francesco: alle ore 18:30 di domenica 12 marzo si gioca presso il PalaBigi per la 21^ giornata di basket Serie A1 2022-2023. Partita delicatissima: la Unahotels ci arriva da ultima in classifica e staccata di 4 punti dalla possibilità di salvarsi, domenica scorsa Reggio Emilia ha perso una trasferta fondamentale a Verona e così si è ritrovata in una condizione ancora più difficile, pur se una classifica decisamente corta concede a Dragan Sakota la possibilità di condurre in porto la barca della salvezza.

Anche Napoli deve stare attenta: la GeVi si trova appunto nel gruppo di squadre con due gare di margine sull’ultimo posto, ma una di queste sarebbe costretta alla retrocessione. Nell’ultimo impegno Napoli ha perso in casa contro Varese, giocando un buon primo tempo – chiuso in vantaggio – ma non riuscendo poi a contenere il super attacco lombardo; vedremo allora cosa succederà nell’importantissima diretta di Reggio Emilia Napoli, aspettando che il match prenda il via facciamo le nostre solite valutazioni circa i temi principali che potrebbero emergere dalla serata del PalaBigi.

DIRETTA REGGIO EMILIA NAPOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Reggio Emilia Napoli sarà trasmessa su Eurosport: appuntamento riservato agli abbonati alla televisione satellitare, nello specifico al numero 210 del decoder di Sky. Sappiamo inoltre che l’intero calendario del massimo torneo di basket è garantito da Eleven Sports, il portale che da qualche tempo è entrato anche a far parte del pacchetto DAZN: la visione del match sarà in diretta streaming video e per assistervi dovrete essere abbonati al servizio oppure acquistare l’evento on demand. Ricordiamo infine che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornati in tempo reale.

DIRETTA REGGIO EMILIA NAPOLI: RISULTATI E CONTESTO

È molto importante la diretta di Reggio Emilia Napoli, che ci presenta due squadre che hanno già cambiato allenatore in corso d’opera. La Unahotels come noto ha esonerato Massimiliano Menetti, che era tornato a qualche anno dallo straordinario primo ciclo ma, non riuscendo a ripetersi, è stato sostituito da Dragan Sakota che ha grande esperienza europea e nella nostra Serie A1 aveva brevemente allenato la Fortitudo Bologna. Con lui Reggio Emilia ha alzato leggermente il livello, ma non è cambiato lo scenario che vede la squadra occupare l’ultimo posto in classifica.

Napoli ha invece dato il benservito a Maurizio Buscaglia, arrivato nel corso dell’ultima stagione e capace di salvare la squadra: un avvio stentato è costato caro al coach barese, al suo posto è arrivato un tecnico esperto come Cesare Pancotto ma anche qui dobbiamo dire che, in buona sostanza, non sia cambiato molto visto che la GeVi si trova ancora in una classifica molto simile a quella di prima, e non sia ancora riuscita a dare lo strappo. Chi vincerà questa sera nella diretta di Reggio Emilia Napoli potrebbe farlo davvero, staremo a vedere…











