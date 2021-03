Diretta Reggio Emilia Oradea/ Streaming video tv: si giocano i quarti di Europe Cup!

DIRETTA REGGIO EMILIA ORADEA: PER LA FINAL FOUR!

Reggio Emilia Oradea è in diretta dall’Arena Antonio Alexe, nell’omonima città rumena: alle ore 18:00 di giovedì 25 marzo si gioca per i quarti di finale di basket Europe Cup 2020-2021. La competizione ha un calendario stringato a causa della pandemia: solo due giorni fa la Unahotels ha battuto il Sibiu garantendosi l’ingresso nelle prime otto di un torneo che ha avuto il suo inizio solo poche settimane fa, e che adesso si avvia con rapidità verso la sua conclusione.

Diretta/ Tofas Bursa Brindisi (risultato finale 72-91): turchi battuti anche in casa!

Ancora da definire ovviamente le sedi di semifinali e finali che andranno in scena alla fine di aprile; intanto la Reggiana, che in campionato sta vivendo una crisi di risultati che ha avvicinato tremendamente il rischio di retrocessione (salvo congelamenti) spera di fare la voce grossa in Europa. Aspettiamo dunque la diretta di Reggio Emilia Oradea, nel frattempo possiamo provare a valutare i temi principali che saranno sciorinati in questa partita.

Diretta/ Virtus Bologna Badalona (risultato finale 80-75) streaming: felsinei ok!

DIRETTA REGGIO EMILIA ORADEA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Reggio Emilia Oradea non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione, ma c’è una buona notizia per gli appassionati di basket: tutte le partite di Europe Cup infatti sono garantite in diretta streaming video, basterà collegarsi al canale YouTube ufficiale della federazione europea. Sulla stringa di ricerca bisognerà selezionare FIBA, oppure seguire il link youtube.com/FIBA; ricordiamo anche che il sito fiba.basketball, all’apposita sezione dedicata al torneo, fornirà informazioni utili come il tabellino play-by-play, il boxscore aggiornato in tempo reale e le statistiche dei giocatori e delle squadre.

Diretta/ Sibiu Reggio Emilia (risultato finale 61-65): Caja vola ai quarti! (basket)

DIRETTA REGGIO EMILIA ORADEA: RISULTATI E CONTESTO

Reggio Emilia Oradea rappresenta una grande occasione per la Unahotels, che recentemente ha anche cambiato allenatore: la crisi di risultati ha portato all’esonero di Antimo Martino che è stato sostituito da Attilio Caja, una decisa inversione di tendenza da parte della società perché al posto di un tecnico giovane e in rampa di lancio (che avrà ancora la sua occasione) è arrivato un veterano di mille battaglie. Adesso il pavese vuole lanciare Reggio Emilia nella Top 4 di Europe Cup, sapendo di averne tutte le possibilità: Oradea gioca in casa e ha battuto il Dnipro negli ottavi, è una squadra che chiaramente merita rispetto ma, almeno sulla carta, la Reggiana è superiore. Le partite vanno giocate comunque dallo 0-0, anche contro il Sibiu gli emiliani hanno faticato non poco prima di sbrigare la pratica; inoltre come già detto la squadra biancorossa sta vivendo un periodo complicatissimo in campionato e ha bisogno di rialzare la testa prima che sia troppo tardi. Sarà dunque interessante scoprire quello che succederà sul parquet di Oradea, con la speranza che Reggio Emilia si prenda la semifinale di Europe Cup…



© RIPRODUZIONE RISERVATA