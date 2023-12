DIRETTA/ Reggio Emilia Pesaro (risultato 0-0) video streaming tv: palla a due! (basket A1, 2 dicembre 2023)

DIRETTA REGGIO EMILIA PESARO (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Con la palla a due di Reggio Emilia Pesaro stiamo per raccontare una partita che potrebbe valere un posto nei playoff: non dobbiamo andare troppo lontani per trovare entrambe le squadre nella post season, parliamo infatti della stagione 2021-2022 quando la Unahotels aveva timbrato il settimo posto in classifica, guidata da Attilio Caja, con 15 vittorie e altrettante sconfitte mentre la Vuelle, con un successo in meno, era tornata ai playoff dopo parecchi anni sotto la direzione di Luca Banchi. Per le due squadre tuttavia gli incroci erano stati terribili: Reggio Emilia era finita in pasto a Milano, Pesaro invece alla Virtus Bologna che aveva vinto la regular season.

DIRETTA/ Pesaro Treviso (risultato finale 95-76): grande prova casalinga! (basket A1, 26 novembre 2023)

Nessuna di loro aveva vinto una partita: anzi, la Reggiana era caduta addirittura con -26 in gara-2 e -29 in gara-3, alla Vuelle era andata solo leggermente meglio con un -19 e in -20 sempre nel secondo e terzo episodio della serie. Adesso noi possiamo davvero metterci comodi e lasciare che a parlare siano i protagonisti che stanno per incrociarsi sul parquet del PalaBigi in questa intrigante partita, finalmente il momento che stavamo aspettando è arrivato e dunque diamo il via alla diretta di Reggio Emilia Pesaro! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Venezia Reggio Emilia (risultato finale 90-70): vince la Reyer!

REGGIO EMILIA PESARO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Reggio Emilia Pesaro viene trasmessa su Eurosport 2, quindi un appuntamento per gli abbonati alla televisione satellitare (numero 211 del decoder di Sky); va però ricordato che c’è un altro modo per assistere a questa sfida, ed è quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN che garantisce l’intera programmazione del campionato di Serie A1 in diretta streaming video. Infine bisogna ricordare che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, sono consultabili tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

DIRETTA/ Cremona Pesaro (risultato 53-33) video streaming tv: venti punti (basket A1, 19 novembre 2023)

UNAHOTELS PER IL RISCATTO!

Reggio Emilia Pesaro viene diretta dagli arbitri Lorenzo Baldini, Denny Borgioni e Giulio Pepponi: alle ore 20:30 di sabato 2 dicembre si gioca per la decima giornata di basket Serie A1 2023-2024. Si tratta di una partita nella quale la Unahotels si deve riscattare: settimana scorsa Reggio Emilia è caduta male a Venezia, una sconfitta che ci può stare in assoluto ma forse non con 20 punti di margine, in ogni caso il record della Reggiana rimane positivo (5-4) ed è totalmente nel vivo la corsa ai playoff, anche se appunto questa sera la squadra emiliana avrà il compito di riscattarsi.

Arriva invece da una vittoria Pesaro, cui il successo serviva come il pane: sfruttando il calendario la Vuelle ha battuto una Treviso irriconoscibile (ancora senza vittorie) ottenendo la quarta affermazione in campionato, cosa che la può sicuramente rilanciare secondo quelli che dovrebbero essere valori di una squadra che punta con decisione la post season. Aspettando che la diretta di Reggio Emilia Pesaro prenda il via, proviamo adesso a fare qualche rapida valutazione sui temi principali che potrebbero animare questa intensa serata al PalaBigi.

DIRETTA REGGIO EMILIA PESARO: SITUAZIONE E CONTESTO

Si sta avvicinando il momento della diretta di Reggio Emilia Pesaro, una partita tutta da seguire: più volte abbiamo raccontato di come la Unahotels sia riuscita a fare un bel salto di qualità in estate, costruendo un roster che, incentrato sul talento di Langston Galloway, ha dato segnali di grande ripresa e infatti ha subito abbandonato le zone più calde della classifica, issandosi verso i playoff. Se Galloway terrà mentalmente e fisicamente, Reggio Emilia potrà togliersi belle soddisfazioni, a cominciare ovviamente dalla qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia.

Per quanto riguarda Pesaro, la Vuelle nelle ultime stagioni ha già dimostrato di essere una squadra da playoff: chiaramente è questo l’obiettivo di una piazza che in epoca recente ha ritrovato l’entusiasmo dopo parecchie difficoltà, e che ora si appresta a un’altra bella cavalcata pur sapendo che raggiungere i propri obiettivi non sarà semplice. La roboante vittoria contro Treviso ha ridato entusiasmo e fiato a un gruppo che era in difficoltà, nella trasferta del PalaBigi Pesaro dovrà necessariamente andare a caccia di conferme anche se non sarà semplice.











© RIPRODUZIONE RISERVATA