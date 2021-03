Diretta Reggio Emilia Pesaro/ Streaming video tv: due squadre in crisi (basket A1)

DIRETTA REGGIO EMILIA PESARO: UNAHOTELS DOPO LE FATICHE EUROPEE

Reggio Emilia Pesaro viene diretta dagli arbitri Roberto Begnis, Christian Borgo e Matteo Boninsegna: siamo alla Unipol Arena dove si gioca alle ore 20:30 di lunedì 29 marzo, come posticipo nella 24^ giornata del campionato di basket Serie A1 2020-2021. Il match è un Monday Night a causa degli impegni della Unahotels in Europe Cup: il quarto di finale è stato disputato giovedì in Romania e dunque, giustamente, la Lega ha dato il tempo alla squadra di rientrare e prepararsi per una sfida delicatissima.

La Reggiana è ultima in classifica e in rottura prolungata, ha cambiato allenatore e spera di ritrovare un po’ di passo per evitare la retrocessione (al netto del possibile congelamento); anche la Vuelle però deve stare attenta, perché è sensibilmente calata e rischia ora di non giocare nemmeno i playoff, cosa che dopo quanto fatto vedere sarebbe deludente. Aspettando ora la diretta di Reggio Emilia Pesaro, possiamo cominciare a fare qualche valutazione sui temi principali che accompagneranno questo match.

DIRETTA REGGIO EMILIA PESARO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Reggio Emilia Pesaro non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: ovviamente, come tutti gli appassionati sanno, la modalità per seguire questa partita è quella di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player, che fornisce tutti i match di basket Serie A1 in diretta streaming video. Dovrete perciò armarvi di apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone, mentre sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play, il boxscore aggiornato in tempo reale, le statistiche di squadre e giocatori e la classifica del campionato.

DIRETTA REGGIO EMILIA PESARO: RISULTATI E CONTESTO

Reggio Emilia Pesaro è una partita non scontata: certo, la Vuelle ha una classifica decisamente migliore e per tutto il campionato ha mantenuto un passo da playoff, dimostrato dall’aver centrato una bellissima finale di Coppa Italia. Tuttavia per Jasmin Repesa le cose sono peggiorate: la squadra arriva da tre sconfitte consecutive e sta seriamente rischiando di perdere il treno della post season, entrando in questa 24^ giornata con l’ottavo posto in classifica e alcune rivali che si sono fatte sotto con decisione. Sta decisamente peggio la Unahotels, che ora dovrà anche scrollarsi di dosso le fatiche di Europe Cup; per il gruppo di Attilio Caja, che ha preso il posto di Antimo Martino in panchina, sarà la terza partita in sette giorni con un viaggio non indifferente di mezzo, il che significa che bisognerà ritrovare immediatamente le energie perché la classifica piange, e certamente non si potrà contare esclusivamente sul sempre più probabile congelamento delle retrocessioni, che non è ufficiale e potrebbe non avvenire. Tradotto: Reggio Emilia deve vincere, senza se e senza ma, ma questo riguarda anche Pesaro…



