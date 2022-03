Diretta Reggio Emilia Pesaro/ Streaming video tv: match delicatissimo! (basket A1)

DIRETTA REGGIO EMILIA PESARO: TRA SALVEZZA E PLAYOFF!

Reggio Emilia Pesaro è in diretta dal PalaDozza di Bologna, alle ore 18:30 di domenica 6 marzo: partita valida per la 21^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2021-2022, mette a confronto due squadre che possono certamente sperare nei playoff ma che devono innanzitutto pensare a salvarsi. Ha 2 punti in più la Unahotels, che durante la sosta ha potuto recuperare la partita contro Varese ma l’ha persa in casa, e dunque non ha fatto quel salto di qualità che Attilio Caja si sarebbe aspettato , e un ko che sembra anche aver peggiorato i rapporti tra coach e società.

Dall’altra parte abbiamo una Vuelle che prima della lunga pausa ha perso nettamente a Milano, e dunque si ritrova appena alle spalle di un gruppo che sarà difficile da scavalcare, ma soprattutto con un vantaggio abbastanza minimo sulle ultime due (Luca Banchi aveva appena battuto Cremona comunque). Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Reggio Emilia Pesaro; aspettandone la palla a due possiamo fare qualche rapida valutazione circa i temi principali che emergeranno dalla partita del PalaDozza.

La diretta tv di Reggio Emilia Pesaro non sarà di quelle disponibili sui nostri canali per la 21^ giornata di Serie A1. Resta però valido l’appuntamento su Discovery Plus, il broadcaster ufficiale della Lega che da questa stagione fornisce tutti i match del massimo campionato di basket ai suoi abbonati, con visione in diretta streaming video. Ricordiamo poi che sul sito www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili sulla partita in questione, a cominciare dal tabellino play-by-play e il boxscore che saranno aggiornati in tempo reale.

Reggio Emilia Pesaro è una partita molto delicata: il fatto che la Vuelle abbia perso, a metà febbraio, al Mediolanum Forum è anche un crudele gioco dei ricordi, perché l’anno scorso di quei tempi la squadra marchigiana era proprio sul parquet di Assago a giocarsi contro l’Olimpia una straordinaria finale di Coppa Italia, poco pronosticabile e per questo ancor più scintillante. Pesaro poi non aveva tenuto botta e aveva mancato i playoff, ma per la prima volta dopo qualche anno anche terribile la stagione aveva avuto un segno positivo; adesso Banchi spera di poter rivivere sensazioni assaporate ai tempi di Torino (non diciamo magari Milano o Siena), e sa di averne le possibilità ma anche di dover iniziare a correre.

Vincere alla Unipol Arena è importante, forse addirittura fondamentale ma questo lo scopriremo con i risultati delle altre; dall’altra parte Reggio Emilia sa bene che un altro ko casalingo potrebbe avere delle conseguenze infauste anche e soprattutto sull’equilibrio dell’ambiente, perché come detto la sconfitta subita da Varese, sulla sirena, ha rabbuiato il cielo sopra l’universo Unahotels e complicato la corsa ai playoff che restano ovviamente un obiettivo importante per questa società. Tra poche ore si alzerà la palla a due di Reggio Emilia Pesaro, non resta che aspettare e scoprire come andranno le cose…



