DIRETTA REGGIO EMILIA PETKIMSPOR (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Siamo arrivati a vivere la diretta Reggio Emilia Petkimspor, partita decisiva per la qualificazione della Unahotels ai quarti della Champions League: il match di andata come già ricordato era stato molto intenso ed equilibrato, la Reggiana ci arrivava dal brutto -22 contro Tenerife e aveva iniziato male anche all’Aliaga Belediyesi Enka Arena, perché il primo tempo si era chiuso sul 42-35 in favore del Petkimspor. La reazione era arrivata con il 17-27 del terzo quarto, ma i turchi erano riusciti comunque a conquistare l’overtime in un finale tesissimo: canestro di Sasha Grant per il +1, poi Wesley Van Beck aveva fatto 1/2 dalla lunetta graziando Reggio Emilia.

Nell’overtime Kwan Cheatham (20 punti e 7 rimbalzi, 7/13 dal campo) e Cassius Winston (11 con 3/8) avevano fatto la differenza portando la squadra di Dimitris Priftis alla vittoria; per il Petkimspor da segnalare i 12 punti di Breein Tyree, che l’anno scorso abbiamo visto protagonista nella nostra Serie A1 con la maglia di Sassari. Parola al campo adesso, perché finalmente è arrivato il momento di scoprire se la Unahotels centrerà l’obiettivo di superare la Top 16 di Champions League volando ai quarti di finale: la diretta Reggio Emilia Petkimspor sta davvero per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA REGGIO EMILIA PETKIMSPOR STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL MATCH

Solo su DAZN si potrà seguire la diretta Reggio Emilia Petkimspor, dunque non si tratterà di una visione sulla tv tradizionale ma in diretta streaming video, ricordando che la piattaforma è riservata agli abbonati.

REGGIO EMILIA PETKIMSPOR: SI DECIDE TUTTO!

La diretta Reggio Emilia Petkimspor ci fa compagnia a partire dalle ore 20:00 di giovedì 20 marzo, e rappresenta l’ultima giornata nel gruppo K di basket Champions League 2024-2025: la Unahotels si gioca questa sera la qualificazione ai quarti di finale contro la squadra di Smirne già battuta all’andata, eravamo all’inizio di febbraio e Reggio Emilia grazie a un ispirato Kwan Cheatham si era presa una vittoria di misura ma importantissima, perché anche quei due punti raccolti in terra turca oggi fanno la differenza tra l’essere padrona del proprio destino e il dover dipendere da risultati altrui.

Va infatti detto che a questa diretta Reggio Emilia Petkimspor la Unahotels arriva con due vittorie e tre sconfitte, avendo perso sul parquet di Manresa; tuttavia la squadra di Dimitris Priftis è riuscita a tenere a suo favore la differenza canestri nei confronti dei catalani, e dunque con una sola giornata da disputare occupa il secondo posto in classifica. Seconda posizione che come noto è utile per volare ai quarti di Champions League: ecco il motivo per cui la Reggiana deve “solo” fare il suo dovere questa sera, sulla carta è superiore al Petkimspor ma sarà il parquet a dirci effettivamente come andranno le cose tra poche ore.

DIRETTA REGGIO EMILIA PETKIMSPOR: C’È UN EVIDENTE VANTAGGIO

Volendo approfondire lo scenario che ci accompagna verso la diretta Reggio Emilia Petkimspor, dobbiamo aggiungere che la Unahotels a Manresa ha perso di 6 punti, ma per l’appunto al PalaBigi era riuscita a prendersi una vittoria larga con uno scarto di 15 lunghezze: la differenza canestri nella sfida diretta è il primo criterio in caso di arrivo a pari punti e Reggio Emilia ha un vantaggio più che evidente, ovvero quello di concentrarsi esclusivamente sulla sua partita senza dover aspettare notizie dall’altro campo, dove per ovvie ragioni si giocherà in contemporanea.

Altro campo che aiuta ulteriormente la Unahotels: infatti il Manresa va a giocare a San Cristobal de la Laguna, contro il Tenerife che ha dominato il girone e, con un record di 5-0, è già ampiamente qualificato ai quarti di Champions League. Magari si potrebbe pensare che, avendo archiviato il primo posto e con la possibilità di fare un favore a una connazionale, il Canarias non giochi esattamente al 100% delle sue possibilità; concetto che ci può stare anche senza parlare di “biscotti”, ed ecco perché il fatto che Reggio Emilia abbia dalla sua lo scontro diretto con Manresa è fondamentale, proprio per evitare brutte sorprese di questo genere. Tra poco comunque si giocherà, dunque vedremo subito come andranno le cose.