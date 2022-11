Diretta Reggio Emilia Pinar Karsiyaka/ Streaming video tv, Champions League

Reggio Emilia Pinar Karsiyaka, in diretta alle ore 20.30 di questa sera, martedì 22 novembre 2022, si gioca presso il Palasport Giulio Bigi naturalmente di Reggio Emilia per la quarta giornata del girone B della Champions League 2022-2023 di basket, che per il momento è ancora piuttosto equilibrato, perché due formazioni tra cui i turchi guidano con due vittorie e una sconfitta, mentre le altre due (fra le quali naturalmente c’è la Reggiana) inseguono con una vittoria e due sconfitte.

Per presentare la diretta di Reggio Emilia Pinar Karsiyaka, dobbiamo allora sottolineare che la differenza finora è stata fatta dalla sconfitta nella partita disputata in Turchia, alla quale però Reggio Emilia ha l’occasione per rispondere, se riuscisse a sua volta a sfruttare il fattore campo. Lo scenario ideale prevederebbe un successo con più di sette punti di scarto, in modo da mettere in proprio favore lo scontro diretto, mentre naturalmente è da scongiurare una sconfitta che creerebbe forti difficoltà per la Unahotels Reggio Emilia. Siamo comunque davanti a un bivio, perché oggi la classifica del girone di Champions League inizierà a dare indicazioni chiarissime, a due terzi del cammino. Che risposte ci darà quindi la diretta di Reggio Emilia Pinar Karsiyaka?

REGGIO EMILIA PINAR KARSIYAKA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Reggio Emilia Pinar Karsiyaka non è prevista sui canali della nostra televisione: le partite di Champions League infatti non sono trasmesse nel nostro Paese, ma ci sono comunque buone notizie per i tifosi e gli appassionati che potranno seguire Reggio Emilia Pinar Karsiyaka con il servizio di diretta streaming video della federazione europea di basket, visitando l’account YouTube ufficiale della Champions League, così da avere accesso alle immagini. In alternativa l’appuntamento è su Eleven Sports, per gli abbonati oppure acquistando l’evento on demand.

DIRETTA REGGIO EMILIA PINAR KARSIYAKA: IL CONTESTO

Presentando la diretta di Reggio Emilia Pinar Karsiyaka, naturalmente abbiamo già evidenziato che per la Unahotels Reggio Emilia questa partita segnerà in ogni caso una svolta: finora in Champions League la Reggiana ha vinto per 83-88 sul campo dei tedeschi del Bonn, ma poi ha subito la sconfitta casalinga per 73-84 contro i greci dell’Aek Atene e ha perso per 83-76 nel match d’andata contro il Pinar Karsiyaka con cui si riparte adesso nel “mini ritorno” con l’ordine delle partite che sarà invertito. Le gerarchie non sono ancora chiare: Reggio Emilia ha vinto a Bonn contro i tedeschi che poi hanno sempre vinto, mentre ha perso in casa contro l’Aek Atene, che per il resto hanno sempre perso.

Allargando la nostra analisi anche al campionato, dobbiamo osservare che Reggio Emilia arriva dalla sconfitta casalinga per 65-70 contro Verona e per essere onesti la partenza della Reggiana in Serie A è stata finora pessima, con due sole vittorie a fronte di cinque sconfitte in sette partite giocate, quindi si profila il rischio di lottare per la salvezza. Adesso però pensiamo alla Champions League, una vittoria stasera potrebbe essere davvero una svolta per Reggio Emilia…











