Diretta/ Reggio Emilia Pistoia (risultato 29-30) streaming video tv: primo quarto! (basket, 12 novembre 2023)

DIRETTA REGGIO EMILIA PISTOIA (RISULTATO 29-30): PRIMO QUARTO

In Emilia-Romagna il primo quarto di gioco tra Reggio Emilia e Pistoia si è concluso con il punteggio di 29 a 30. Nelle fasi iniziali dell’incontro gli ospiti guidati da coach Brienza cercano di prendere lentamente in mano il controllo delle operazioni raggiungendo anche un vantaggio di otto punti sui padroni di casa allenati da coach Priftis che non rimangono a guardare e rispondono anzi colpo su colpo.

DIRETTA/ Trento Reggio Emilia (risultato finale 98-88): Aquila senza problemi (basket A1, 5 novembre 2023)

Ecco gli schieramenti ufficiali: REGGIO EMILIA – Faye, Galloway, Hervey, Vitali, Weber. Panchina: Atkins, Camara, Chillo, Cipolla, Grant, Smith, Uglietti. Coach: Priftis. PISTOIA – Hawkins, Ikumalo Ogbeide, Moore, Varnado, Willis. Panchina: Del Chiaro, Della Rosa, Dembele, Metsla, Saccaggi, Wheatle. Coach: Brienza. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

DIRETTA/ Pistoia Venezia (risultato finale 85-77): Varnado dominante! (basket A1, 5 novembre 2023)

DIRETTA REGGIO EMILIA PISTOIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Reggio Emilia Pistoia non sarà una di quelle trasmesse sui nostri canali per la settima giornata (sono sempre tre i match che per ogni turno godono di questo “privilegio”). Bisogna ricordare che tutte le partite del campionato di basket Serie A1 sono garantite dalla piattaforma DAZN, anche qui visione riservata agli abbonati e che sarà in diretta streaming video, potendo utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Infine possiamo segnalare che sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA/ Reggio Emilia Treviso (risultato finale 90-83): vince la Reggiana

PER SPICCARE IL VOLO!

Reggio Emilia Pistoia è diretta dagli arbitri Carmelo Lo Guzzo, Mark Bartoli e Christian Borgo: appuntamento alle ore 19:00 di domenica 12 novembre per la settima giornata nel campionato di basket Serie A1 2023-2024. Possiamo definirla la sfida tra due squadre che sono partite lottando per la salvezza: la Unahotels però ha avuto un grande avvio e si è già posizionata in una classifica utile per andare a prendersi un posto nei playoff, anche se domenica scorsa ha perso la sua seconda partita facendosi sorprendere da Trento, e rimanendo così a 8 punti nella graduatoria del campionato.

Pistoia invece è neopromossa, e dunque già in automatico sapeva di non potersi permettere troppi voli pindarici; tuttavia nell’ultima giornata la Estra ha fatto il grande colpo, perché ha battuto Venezia – che fino a quel momento non aveva mai perso – e dunque ha ottenuto punti preziosissimi anche e soprattutto per la fiducia. Sarà molto interessante scoprire quello che succederà tra poco nella diretta di Reggio Emilia Pistoia, mentre aspettiamo che si giochi facciamo qualche rapida valutazione sui temi principali che potrebbero emergere dalla serata del PalaBigi.

DIRETTA REGGIO EMILIA PISTOIA: SITUAZIONE E CONTESTO

È molto interessante la diretta di Reggio Emilia Pistoia, una partita che come detto, almeno in termini generali, mette in palio punti per la salvezza: anche la Unahotels, nonostante sia partita con quattro vittorie e due sconfitte, sa bene che il primo orizzonte da conquistare è quello della permanenza in Serie A1, soprattutto considerando come erano andate le cose nella passata stagione. Chiaramente però bisogna anche guardare la realtà attuale, e valutare che davvero in questo momento Reggio Emilia è una squadra che può aspirare a tornare alla post season, a patto di confermarsi.

Questo a cominciare da stasera, quando al PalaEstra sbarcherà una Pistoia affamata: la Estra ha perso quattro volte, ma alcune di queste sconfitte sono arrivate sul filo di lana e la sensazione è che la squadra toscana avrebbe potuto avere più punti se avesse trovato maggiore killer instict nei momenti topici. Dettagli che potranno essere limati nel corso di una stagione che sarà lunga e complessa, la salvezza per Pistoia è possibile ma la concentrazione andrà sempre mantenuta ai massimi livelli.











© RIPRODUZIONE RISERVATA