Diretta Reggio Emilia Pistoia/ Streaming video tv: Grissin Bon in ripresa (basket A1)

Reggio Emilia Pistoia, in programma alle ore 19:00 di domenica 20 ottobre presso il PalaBigi, è una delle partite che si giocano per la quinta giornata del campionato di basket Serie A1 2019-2020. Sfida che vale per la salvezza, come era già accaduto lo scorso anno; tuttavia le ultime sfide ci hanno detto che forse il progetto della Grissin Bon sta iniziando a muovere i suoi primi passi, e la vittoria ottenuta contro Cremona è stata convincente anche sul piano del risultato. Maurizio Buscaglia vuole ora sfruttare un altro turno casalingo per spiccare definitivamente il volo; dall’altra parte c’è una Pistoia che sta incontrando le stesse difficoltà dell’ultima stagione, e che non è ancora riuscita a vincere una partita: pesa il ko interno subito da Roma una settimana fa, i toscani dovranno provare a uscire da una situazione delicatissima e questa diretta di Reggio Emilia Pistoia è particolarmente importante. Vediamo allora quello che succederà, intanto noi possiamo andare a presentare i temi principali della partita la cui palla a due è attesa ormai tra poche ore.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Reggio Emilia Pistoia non è una delle due che per questo turno di campionato sono state scelte per essere trasmesse sui canali del nostro Paese; questo significa che l’unica possibilità per seguire questa partita sarà quella di abbonarsi alla piattaforma Eurosport Player, che ancora una volta fornisce il grande basket (compresa l’intera programmazione della Serie A1) in diretta streaming video, dunque attraverso l’uso di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo poi il sito ufficiale www.legabasket.com per tutte le informazioni utili sulle due squadre e sul torneo.

DIRETTA REGGIO EMILIA PISTOIA: RISULTATI E CONTESTO

Al PalaBigi, Reggio Emilia Pistoia può come detto essere l’occasione per la Grissin Bon di prendersi un’altra vittoria: sarebbe la terza consecutiva, e rispetto all’anno scorso rappresenterebbe un avvio di campionato in positivo. La società emiliana vuole risalire la corrente, dimenticare gli ultimi due campionati e tornare a giocare i playoff, perchè non è troppo datata la doppia finale scudetto che questa formazione era riuscita a centrare, prima del calo strutturale. La partita contro Pistoia rappresenta una ghiotta opportunità: si sapeva che la OriOra, virtualmente retrocessa sul campo nell’ultima stagione, sarebbe andata incontro a difficoltà ma chiaramente la società sperava che lungo il percorso sarebbe potuta arrivare qualche vittoria per respirare. Invece il gruppo si trova già con l’acqua alla gola, e per di più certe avversarie dirette per la salvezza sembrano aver iniziato a correre; per questo motivo la squadra allenata da Michele Carrea non si può più nascondere e ha bisogno di inanellare punti, anche perchè quest’anno le retrocessioni sono due e dunque il discorso legato alla permanenza in Serie A1 è già più complicato a prescindere.



