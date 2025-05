DIRETTA REGGIO EMILIA PISTOIA: UNAHOTELS PER PIAZZARSI!

Con la diretta Reggio Emilia Pistoia, che si gioca alle ore 18:15 di domenica 11 maggio presso il PalaBigi, abbiamo una partita che nella 30^ giornata di basket Serie A1 2024-2025 conta ancora qualcosa per una delle due squadre coinvolte: parliamo della Unahotels, che ha già conquistato la qualificazione ai playoff ma deve ancora capire quale sarà la sua avversaria nella post season, detto che comunque non avrà il fattore campo e che la rivale uscirà da altre partite, in ogni caso si tratterà di una corazzata e allora Reggio Emilia, che nell’ultimo turno ha perso a Trento, dovrà mettere in campo tutto quello che ha per sperare di prendersi la semifinale.

Per Pistoia invece questa partita rappresenta il commiato dalla Serie A1: purtroppo bisogna dire che il campionato della Estra è stato un lungo e doloroso calvario verso la retrocessione, da tempo si era capito che questo gruppo non ce l’avrebbe fatta e il problema risiede non soltanto nelle prestazioni del campo ma anche e soprattutto nell’instabilità (per usare un eufemismo) portata da una proprietà che prometteva ben altro e che invece ha lasciato e salutato la città dopo pochissimo tempo e senza alcun rimpianto. Il tema dunque, dopo aver assistito alla diretta Reggio Emilia Pistoia, sarà quello di costruire un progetto nuovamente solido come merita la piazza.

DIRETTA REGGIO EMILIA PISTOIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE IL MATCH

Per le immagini della diretta Reggio Emilia Pistoia dovrete affidarvi esclusivamente alla diretta streaming video sulla piattaforma DAZN cui dovrete essere abbonati, questa partita infatti non sarà trasmessa sui canali della nostra tv.

DIRETTA REGGIO EMILIA PISTOIA: LA ESTRA SALUTA LA A1

Sarà dunque la diretta Reggio Emilia Pistoia a dare l’addio alla Estra alla Serie A1: peccato, non è passato troppo tempo da quando celebravamo una piazza capace di riportare la squadra nel massimo campionato dopo l’autoesclusione seguita al Covid, con un giovane allenatore come Nicola Brienza che, dopo il salto di categoria insperato, era anche riuscito a portare Pistoia ai playoff. Incredibilmente nello spazio di pochi mesi si è rovinato tutto: certamente il tema è delicato e meriterebbe approfondimenti maggiori, ma è sotto gli occhi di tutti quello che la gestione Ron Rowan (non) ha portato alla Estra, a cominciare dalle primissime settimane di campionato.

Ricordiamo ancora i cambi chiamati dal presidente per il figlio Maverick, la delegittimazione di Dante Calabria e tutto il resto: si parlava di squadra capace di qualificarsi costantemente ai playoff, dopo pochi mesi la ritroviamo in Serie A2 e adesso il compito della nuova proprietà, che sembrerebbe più stabile e almeno ha messo qualche conto a posto, dovrà essere quello di ripartire immediatamente perché, come detto, per il suo passato anche recente Pistoia merita di avere un progetto che davvero possa puntare in alto, intanto contro Reggio Emilia saluterà la Serie A1 e vedremo per quanto tempo…