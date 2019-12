Diretta Reggio Emilia Roma/ Streaming video tv: chi per i playoff? (basket A1)

Reggio Emilia Roma, diretta dagli arbitri Carmelo Paternicò, Giulio Pepponi e Alessandro Perciavalle, è in programma al PalaBigi per la sedicesima giornata della Serie A di basket. Appuntamento oggi, domenica 29 dicembre 2019, con palla a due fissata alle ore 18.30. Reggio Emilia Roma in questo momento della stagione ha il sapore dello scontro diretto per avvicinarsi alla zona playoff, cioè alla qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia che sarà stabilita al termine della prossima giornata (ultima del girone d’andata). Le due squadre sono accomunate dalla necessità di vincere per tenere accesa almeno la speranza. Reggio Emilia perché ha 12 punti in classifica e può sperare solo con due successi; Roma invece ha 14 punti, ma osserverà il turno di riposo nell’ultima d’andata e di conseguenza pure la Virtus deve vincere per poi sperare che nel prossimo turno arrivino risultati favorevoli. Per essere onesti: la situazione è complicata per entrambe, ma i due punti serviranno in ogni caso, magari nella corsa verso i playoff se non per la Coppa Italia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Reggio Emilia Roma, che non è tra le partite trasmesse per questa sedicesima giornata di campionato; tuttavia l’appuntamento classico per tutti gli appassionati è sulla piattaforma Eurosport Player, che fornisce a tutti gli abbonati l’intera gamma delle gare di Serie A in diretta streaming video. Dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per seguire la sfida, mentre sul sito ufficiale www.legabasket.it sono consultabili le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo al PalaBigi.

DIRETTA REGGIO EMILIA ROMA: RISULTATI E CONTESTO

Come abbiamo già visto, la diretta di Reggio Emilia Roma avrà il sapore di una ultima spiaggia per la Coppa Italia, ma in ogni caso vincere può servire per la volata più lunga, quella che potrebbe portare ai playoff. Di certo Santo Stefano è stato amaro sia per Reggio Emilia sia per Roma e adesso si deve pensare a ripartire. La Grissin Bon tre giorni fa ha perso nettamente (87-72) sul parquet di Brindisi in una partita che non ha mai visto in vantaggio Reggio Emilia, che mai è riuscita a impensierire davvero la squadra pugliese. Beffardo invece per la Virtus Roma l’epilogo della partita di Venezia, giocata dai capitolini punto a punto con i campioni d’Italia in carica, ma decisa da un tap-in di Daye a fil di sirena per il 79-77 dei padroni di casa. Con un colpo al Taliercio le prospettive per Roma sarebbero state decisamente migliori, ma ripetendo la prestazione si può puntare a violare il PalaBigi e chiudere al meglio l’anno 2019, quello del ritorno in Serie A.



