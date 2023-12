DIRETTA/ Reggio Emilia Sassari video streaming tv: Breein Tyree protagonista (basket A1, 23 dicembre 2023)

DIRETTA REGGIO EMILIA SASSARI: IL PROTAGONISTA

Come ideale protagonista nella diretta di Reggio Emilia Sassari vogliamo indicare Breein Tyree, che arriva da una partita decisamente importante: è stato lui infatti a sigillare la rimonta del Banco di Sardegna su Brindisi, risultato glaciale nei due viaggi in lunetta che hanno permesso il sorpasso e l’allungo decisivo ai danni della Happy Casa. Per Tyree ci sono stati 17 punti nella vittoria della sua squadra, mentre in stagione la guardia di Somerset (nel New Jersey) viaggia a 12,6 punti (miglior marcatore di Sassari) e 2,8 assist tirando però malissimo dall’arco (23,9%) e dunque da questo punto di vista deve certamente migliorare.

La Dinamo ha pescato Tyree da Ostenda: con la squadra belga ha vinto il campionato e la Supercoppa nella passata stagione, era la sua prima esperienza in Europa dopo aver giocato in D-League, mentre il college lo ha fatto a Ole Miss, nome con il quale è conosciuta l’Università del Mississippi. A oggi Tyree è il giocatore attraverso il quale passa la maggior parte dell’attacco di Sassari; la Dinamo sta faticando parecchio a segnare (è penultima per punti realizzati in Serie A1) ma la crescita della guardia Usa potrebbe dare una mano a migliorare anche questa statistica. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA REGGIO EMILIA SASSARI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Reggio Emilia Sassari sarà disponibile su DMAX, e allora la partita in questione è garantita in chiaro a tutti visto che il canale è presente al numero 52 del digitale terrestre. Va inoltre ricordato che esiste un altro modo per assistere a questa sfida, ed è quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN che garantisce l’intera programmazione del campionato di basket Serie A1 in diretta streaming video. Infine bisogna ricordare che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, sono consultabili tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

UNAHOTELS PER LA FINAL EIGHT!

Reggio Emilia Sassari sarà in diretta dal PalaBigi alle ore 21:00 di sabato 23 dicembre: si gioca per la 13^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2023-2024, dunque terzultima di andata con la possibilità per la Unahotels di avvicinare la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia. La sconfitta interna contro Brescia si poteva mettere in conto, ma certamente questa Reggio Emilia sta viaggiando ben oltre quelle che erano le premesse: va sempre ricordato che l’anno scorso la squadra emiliana si era salvata all’ultima giornata, peraltro compiendo un mezzo miracolo sportivo.

Sassari invece ha ripreso la sua marcia con la vittoria interna contro Brindisi: un successo che comunque vada non dovrebbe portare il Banco di Sardegna a conquistare la Final Eight, ma che è stato comunque importante per migliorare una situazione di classifica che si stava facendo complicata e che in ogni caso non è ancora risolta, perché la Dinamo deve certamente ancora guardarsi le spalle. Aspettando allora che la diretta di Reggio Emilia Sassari prenda il via, proviamo a fare qualche rapida considerazione sui temi principali che sono legati a questa serata del PalaBigi.

DIRETTA REGGIO EMILIA SASSARI: SITUAZIONE E CONTESTO

Naturalmente la diretta di Reggio Emilia Sassari ci ricorda quella meravigliosa finale scudetto del 2015: fino a che non avremo qualche altro incrocio di sostanza il precedente sarà sempre quello, anche perché si era trattato di un incrocio comunque sorprendente a quei livelli e si era risolto in sette partite meravigliose, con Reggio Emilia che aveva sfiorato lo scudetto in gara-6 e la Dinamo che aveva operato il blitz decisivo qui al PalaBigi nel settimo episodio. Era Meo Sacchetti contro Massimiliano Menetti, mentre questa sera si incrociano Dimitris Prifits e Piero Bucchi: sono cambiati i tempi.

Sotto i riflettori come detto finisce soprattutto la Unahotels, che sta viaggiando con un bilancio di 7 vittorie e 5 sconfitte e ha completamente girato lo scenario che si presentava al termine della stagione passata, tornando a essere una squadra che può ambire ai playoff a patto ovviamente che confermi questo passo. Sassari ha faticato di più in avvio, ma attenzione perché ha il roster giusto per dare fastidio: vincere qui al PalaBigi sarebbe importante per tornare a contatto con la qualificazione alla post season, e soprattutto per togliersi presto dalla zona calda della classifica di Serie A1.











