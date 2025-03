DIRETTA REGGIO EMILIA SASSARI (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE

Ormai sta per compiere dieci anni, ma a pochi minuti dalla diretta Reggio Emilia Sassari è inevitabile rievocare la finale scudetto del 2015, un ricordo indelebile per entrambe le formazioni. La Dinamo ovviamente può farlo con il sorriso perché conquistò il tricolore, in una finale che però fu bellissima anche per merito della Reggiana. Proprio gli emiliani partirono forte, vincendo 82-63 e 84-71 le prime due partite in casa; Sassari replicò con un doppio successo in Sardegna, anche se più sofferto (80-77 e 94-90 dopo un supplementare).

Reggio Emilia vinse 71-67 gara-5 di una serie che era ancora al meglio di sette partite, poi l’epilogo fu memorabile: gara-6 in Sardegna terminò solo dopo tre tempi supplementari con il 115-108 casalingo dei sardi, che così annullarono il primo match-joint avversario prima di completare l’opera espugnando per 73-75 Reggio Emilia nella decisiva gara-7. Oggi sarà una semplice partita di stagione regolare, ma speriamo comunque di divertirci con la diretta Reggio Emilia Sassari! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

REGGIO EMILIA SASSARI IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE

La diretta Reggio Emilia Sassari in tv sarà più correttamente una diretta streaming video, riservata agli abbonati alla piattaforma DAZN come tutta la Serie A di basket.

FAVORITA LA UNAHOTELS

Alle ore 20.45 il PalaBigi ospiterà la diretta Reggio Emilia Sassari, il secondo anticipo di oggi, sabato 1° marzo 2025, per la ventesima giornata della Serie A di basket. Si riparte dopo ben tre settimane, una sosta molto lunga per il Banco di Sardegna Sassari che non ha partecipato alla Final Eight di Coppa Italia e solo un poco più breve per la Unahotels Reggio Emilia, che in Coppa c’era ma è uscita subito ai quarti, sebbene al termine di una partita in cui la Reggiana ha messo i brividi a Trento, che avrebbe poi conquistato il titolo.

Insomma, una buona figura ma che adesso è ormai il passato: si deve tornare a pensare al campionato, la diretta Reggio Emilia Sassari vede i padroni di casa reduci dal colpo a Treviso che ha piazzato la Unahotels al sesto posto come base da cui partire verso il lungo rush finale, mentre Sassari arriva dalla sconfitta contro Milano che lascia i sardi a metà del guado, con potenzialmente ancora qualche speranza per i playoff, ma realisticamente soprattutto la necessità di tenere lontana la zona calda. Magari anche grazie a un’impresa nella diretta Reggio Emilia Sassari: sarà possibile?

DIRETTA REGGIO EMILIA SASSARI: COME RIPARTONO LE DUE SQUADRE?

Verso la diretta Reggio Emilia Sassari dobbiamo quindi riavvolgere il nastro di un campionato dove gli emiliani stanno figurando molto bene, tenendo in considerazione anche il doppio impegno con la Champions League, dove Reggio Emilia è ancora in corsa nella Top 16. Spicca però finora un rendimento migliore in trasferta (7-3) piuttosto che in casa (5-4), quindi bisogna migliorare la statistica al PalaBigi per blindare la qualificazione ai playoff e magari anche con un piazzamento migliore dell’attuale, considerando che la classifica è ancora molto corta.

Per Sassari invece finora in trasferta sono arrivate appena due vittorie in nove partite, il rendimento lontano dalla Sardegna è una zavorra pesante per la Dinamo, che al momento è più vicina alla zona retrocessione piuttosto che ai playoff. La sconfitta di misura contro l’Olimpia aveva mostrato alcuni segnali positivi, ma nel 2025 il Banco di Sardegna ha vinto una sola partita su sei, quindi servirebbe al più presto un cambio di marcia per evitare guai. Riuscirci al PalaBigi non sarà facile, ma provarci sarà doveroso: la diretta Reggio Emilia Sassari saprà sorprenderci?