Diretta Reggio Emilia Sassari/ Streaming video tv: tanta paura in campo (basket A1)

DIRETTA REGGIO EMILIA SASSARI: PER RIALZARE LA TESTA!

Reggio Emilia Sassari, che sarà in diretta alle ore 17:30 di domenica 8 gennaio, va in scena al PalaBigi per la 14^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023. La Dinamo, non certo per la prima volta, torna sul parquet che le ha consegnato uno storico scudetto nel 2015; tuttavia adesso la situazione di Sassari non è così scintillante, anzi la sconfitta interna contro Brescia ha tolto gli isolani dalla corsa alla Final Eight di Coppa Italia e soprattutto avvicinato l’incubo retrocessione, perché in questa stagione la concorrenza anche in bassa classifica sembra essere davvero agguerrita.

Ne sa qualcosa Reggio Emilia, che si è presto trovata sul fondo della graduatoria: tuttavia, dopo sette sconfitte consecutive, la Unahotels ha spezzato la striscia negativa e lo ha fatto contro un’avversaria di tutto rispetto come Pesaro, prendendo dunque tanta fiducia in vista dei prossimi impegni. Adesso però la Reggiana dovrà confermarsi perché la situazione rimane molto critica; sarà allora interessante scoprire quello che succederà tra poco nella diretta di Reggio Emilia Pesaro, nel mentre possiamo analizzare alcuni dei temi principali che emergeranno dal pomeriggio del PalaBigi.

DIRETTA REGGIO EMILIA SASSARI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Reggio Emilia Sassari sarà trasmessa su DMAX, e dunque rappresenta un appuntamento in chiaro per tutti al numero 52 del digitale terrestre. Il match sarà comunque fornito dal portale Eleven Sports, come tutti gli altri del massimo campionato di basket: dallo scorso 2 gennaio questa emittente sarà visibile anche dagli abbonati DAZN e dunque ci sarà un’opportunità in più, ricordando che si tratterà di una visione in diretta streaming video e che potrete decidere di abbonarvi al servizio o acquistare l’evento on demand. Inoltre sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore della partita, entrambi aggiornati in tempo reale.

DIRETTA REGGIO EMILIA SASSARI: RISULTATI E CONTESTO

Con la diretta di Reggio Emilia Sassari facciamo idealmente un tuffo nella storia ma, poiché i protagonisti rimasti da allora sostanzialmente non ci sono (Andrea Cinciarini ne è l’unico esempio), bisogna parlare di una stretta attualità e di una Unahotels che, già eliminata dalla Champions League, deve fare i conti con un campionato al momento pessimo, con appena tre vittorie e l’ultimo posto in classifica. Reggio Emilia in questo momento fa la corsa su Treviso e Trieste, ha recuperato due punti all’Allianz ma come detto per Dragan Sakota la strada verso la salvezza è davvero lunga e tortuosa.

Sassari ha uno status da mantenere, perché anche in un momento storico nel quale ha perso lo status di corazzata ha comunque confermato di poter confermare un certo standard; adesso per il Banco di Sardegna c'è il rischio concreto di non raggiungere i playoff, dalla vittoria dello scudetto non sarebbe la prima volta ma è evidente che una società come la Dinamo punti sempre e comunque alla post season. Vincere è chiaramente la parola d'ordine per entrambe le squadre che tra poche ore saranno impegnate al PalaBigi, chissà però quale delle due riuscirà effettivamente a farlo…











