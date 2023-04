DIRETTA/ Reggio Emilia Scafati (risultato 0-0) streaming video tv: palla a due, via!

DIRETTA REGGIO EMILIA SCAFATI (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

La diretta di Reggio Emilia Scafati sta per cominciare: possiamo brevemente ricordare che la partita di andata era terminata 61-59 a favore della Givova, che al PalaMangano aveva vinto a bassissimo punteggio e rimontando nel quarto periodo. Un successo che adesso potrebbe diventare fondamentale in ottica salvezza: vincendo anche questa sera, Scafati di fatto avrebbe tre gare di vantaggio su Reggio Emilia. Quel giorno di fine novembre avevamo assistito a una grande prova di Julyan Stone: per lui 16 punti, 7 rimbalzi e 7 assist con 5/11 dal campo, il miglior realizzatore di Scafati era stato Kruize Pinkins con 20 punti (7/13 e anche 6 rimbalzi), male David Logan che aveva messo 2 punti con 1/10 al tiro.

Reggio Emilia aveva avuto 18 punti e 9 rimbalzi di un Nathan Reuvers da 4/7, 13 punti e 10 assist di Andrea Cinciarini e poi ancora 10 punti e 8 rimbalzi di Arturs Strautins; adesso possiamo finalmente metterci comodi e valutare se al PalaBigi la Unahotels riuscirà a girare tutto, anche la differenza canestri così da operare quello che a tutti gli effetti sarebbe un sorpasso nella classifica di Serie A1. Lasciamo che a parlare siano i protagonisti sul parquet, perché finalmente è arrivato il momento che stavamo aspettando: ci siamo davvero, la palla a due di Reggio Emilia Scafati sta per alzarsi! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA REGGIO EMILIA SCAFATI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Reggio Emilia Scafati viene trasmessa su DMAX: dunque l’appuntamento con questa partita è in chiaro per tutti, perché il canale è disponibile al numero 52 del vostro telecomando. In alternativa, naturalmente, va ricordato che tutti i match di basket Serie A1 sono forniti dal portale Eleven Sports: la visione sarà in diretta streaming video, e si potrà decidere se abbonarsi al servizio oppure acquistare l’evento on demand – il pacchetto è disponibile anche sulla piattaforma DAZN. Infine, sul sito ufficiale della Lega (www.legabasket.it) troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornati in tempo reale.

REGGIO EMILIA SCAFATI: VIETATO SBAGLIARE!

Reggio Emilia Scafati si gioca in diretta dal PalaBigi, alle ore 17:30 di domenica 2 aprile: la partita è valida per la 24^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023, ed è un incrocio vitale per la salvezza. Reggio Emilia è sempre ultima in classifica: ha leggermente rintuzzato il margine sulle rivali, ma perdendo sul parquet di Venezia è rimasta fanalino di coda in compagnia di Verona, con sempre meno margini di errore e una situazione che ovviamente diventa più critica settimana dopo settimana, perché appunto le giornate da giocare sono sempre meno.

Colpo importante invece per Scafati, che sabato scorso ha battuto Trieste in casa: una vittoria che ha permesso alla Givova di abbandonare le due squadre di cui sopra e volare a +2 sulla zona retrocessione, ovviamente sempre pericolante ma ora con una bella occasione per ampliare ulteriormente il margine. Vedremo quello che succederà nella delicatissima diretta di Reggio Emilia Scafati; aspettando che la partita si giochi possiamo fare una breve analisi sui temi principali che sono legati a questo pomeriggio del PalaBigi.

DIRETTA REGGIO EMILIA SCAFATI: RISULTATI E CONTESTO

Manca poco alla diretta di Reggio Emilia Scafati, e noi dobbiamo ancora riferire che questa partita del PalaBigi è davvero importante per entrambe le squadre. La Unahotels di fatto non ha mai abbandonato l’ultimo posto in classifica: spera ancora nella salvezza perché ci sono squadre come la stessa Givova che non stanno riuscendo a prendere il largo, ma adesso diventa realmente difficile perché le giornate da disputare sono sette e alcune rivali (Treviso, ma anche la stessa Trieste) stanno dando la sensazione di poter allungare e mettersi al riparo dalle sorprese più brutte.

Scafati è già al terzo allenatore in stagione: dopo l’esonero di Alessandro Rossi sono arrivate le dimissioni di Attilio Caja per motivi personali, adesso sulla panchina della neopromossa campana siede Stefano Pillastrini che è coach esperto e potrebbe realmente fare il capolavoro di salvare la squadra. Molto naturalmente passerà anche da questa trasferta, vincere per Scafati significherebbe andare a +4 (che sarebbe poi +6) e questo sarebbe un colpo particolarmente prezioso per la permanenza in Serie A1 della piazza gialloblu…











