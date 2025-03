DIRETTA REGGIO EMILIA TENERIFE: PARTITA FONDAMENTALE!

È davvero attesa la diretta Reggio Emilia Tenerife, partita che va in scena alle ore 20:00 di mercoledì 12 marzo: inizia il ritorno nel girone K di basket Champions League 2024-2025, finora la Top 16 sta dicendo bene alla Unahotels che apre la quarta giornata in seconda posizione e dunque virtualmente qualificata ai quarti, ma con una partita davvero tosta perché Tenerife, oggi La Laguna ma già conosciuto come Iberostar, è una squadra che in epoca recente ha vinto due volte la Champions League, due anni fa è stata finalista nel campionato spagnolo e soprattutto all’andata ha piegato Reggio Emilia con un successo netto, arrivato sotto forma di un +22.

Dunque la possibilità di girare la differenza canestri per gli emiliani non è troppo alla portata, tuttavia la bella vittoria contro Manresa ha rilanciato la squadra di Dimitris Priftis che in generale sta facendo bene nel corso della stagione, anche se in campionato ha perso l’ultimo impegno (in casa contro Trapani) si può dire che il progetto prosegua nel migliore dei modi, e arrivare nuovamente in fondo a una competizione europea sarebbe un ottimo modo per fare un ulteriore passo avanti, dunque ora vedremo cosa porterà in dote la diretta Reggio Emilia Tenerife.

COME VEDERE LA DIRETTA REGGIO EMILIA TENERIFE IN STREAMING VIDEO TV

Ricordiamo che una diretta tv di Reggio Emilia Tenerife non sarà disponibile sulla nostra televisione, ma potrete comunque assistere al match di Champions League in diretta streaming video, se abbonati, tramite la piattaforma DAZN.

DIRETTA REGGIO EMILIA TENERIFE: MATCH DAVVERO OSTICO

Apprestiamoci dunque a vivere insieme la diretta Reggio Emilia Tenerife, in cui la Unahotels sfida una corazzata che è sicuramente tra le grandi favorite per la vittoria della Champions League, competizione che ha già vinto nel 2017 e ancora nel 2022, ma il vecchio Iberostar è stato in grado anche di raggiungere due finali lungo il percorso, tra cui quella dello scorso anno poi persa contro l’Unicaja Malaga, e nel suo palmarès figura anche una tripletta in Coppa Intercontinenale, la seconda delle quali – nel 2020 – vinta ai danni della Virtus Bologna. Una squadra insomma che sa come si mettono trofei in bacheca, e che Reggio Emilia ha già saggiato nella partita di andata.

Diciamo che la Unahotels deve fare la corsa verso i quarti di finale di Champions League sulle altre rivali nel girone; tuttavia, anche così la partita di questa sera rimane importantissima perché può permettere di fare un passo avanti decisivo verso la qualificazione, perdere invece significherebbe avere l’acqua alla gola nelle ultime due giornate e magari dover anche considerare la differenza canestri. Naturalmente è ancora presto per tracciare bilanci, noi ci auguriamo che nella diretta Reggio Emilia Tenerife la Pallacanestro Reggiana possa giocare una partita di livello mettendo in crisi le convinzioni del La Laguna.