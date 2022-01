Diretta Reggio Emilia Tortona/ Streaming video tv: missione Final Eight!

DIRETTA REGGIO EMILIA TORTONA: SQUADRE IN SALUTE!

Reggio Emilia Tortona si gioca in diretta alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno, con palla a due alle ore 18:30 di giovedì 6 gennaio: la partita è valida per la 13^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2021-2022, si doveva giocare a Santo Stefano ma a causa del Covid è slittata fino all’Epifania. Rappresenta una sfida diretta per l’ingresso alla Final Eight di Coppa Italia: entrambe le squadre hanno infatti 12 punti in classifica – come Brescia e Treviso – e la sorpresa è certamente rappresenta dalla Bertram, che prima dello stop aveva battuto anche Venezia e prosegue dunque in un torneo nel quale, da neopromossa, ha il 50% di vittorie.

DIRETTA/ Venezia Napoli (risultato finale 79-75): la spunta la Reyer!

La Unahotels è certamente più navigata, ma viene da stagioni difficili e dunque non è scontato che risalga la corrente; intanto nell’ultimo turno disputato prima di Natale aveva saputo vincere sul parquet di Pesaro (che era avversaria in salute e fiducia) riuscendo a rimanere in corsa in una classifica particolarmente corta, e che potrebbe regalare ancora tante sorprese. Vedremo allora cosa succederà nella diretta di Reggio Emilia Tortona; mentre aspettiamo che si giochi analizziamo rapidamente quelli che potrebbero essere i temi principali che emergeranno dal pomeriggio alla Unipol Arena.

Diretta/ Milano Virtus Bologna (risultato finale 102-99 OT): la decide Devon Hall!

DIRETTA REGGIO EMILIA TORTONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Reggio Emilia Tortona non sarà trasmessa su Eurosport 2, dunque l’appuntamento con questo recupero della Serie A1 di basket sarà in esclusiva su Discovery Plus, che ne è broadcaster ufficiale: di conseguenza questa e tutte le altre gare saranno fornite agli abbonati (il servizio è a pagamento) in diretta streaming video, mentre sul sito www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA REGGIO EMILIA TORTONA: RISULTATI E CONTESTO

Con una situazione di classifica identica, Reggio Emilia Tortona diventa inevitabilmente uno spareggio: mancano ancora tre giornate per chiudere il tormentato girone di andata, ma per come stanno adesso le cose una partita di questo genere ha il sapore dello spareggio per l’accesso alla Coppa Italia (quattro squadre per due posti a quota 12), da sotto arrivano almeno tre rivali che potrebbero operare il sorpasso ma davanti, per contro, ce ne sono altre tre che sono ad una sola gara di distanza. Insomma: come detto una classifica corta, e Unahotels e Bertram rappresentano al meglio questo equilibrio visto che hanno 6 vittorie e altrettante sconfitte.

Diretta/ Treviso Brescia (risultato 0-0) streaming video tv: palla a due, si gioca!

Come detto Derthona Basket è una rivelazione, perché fino a pochi mesi fa non aveva mai messo piede in Serie A1 e invece sta lottando per un posto nei playoff; Reggio Emilia negli ultimi anni ha raggiunto per due volte la finale e ha letteralmente sfiorato uno scudetto, dunque non è nuova a certe atmosfere anche se, dopo l’addio di Max Menetti, non è più tornata alla post season e ora con Attilio Caja, subentrato in corsa nell’ultima stagione, ha una bella occasione per prendersi anche questo obiettivo e ripartire idealmente verso un altro ciclo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA