DIRETTA REGGIO EMILIA TRAPANI: È GIÀ MATCH POINT!

La diretta Reggio Emilia Trapani, che si gioca alle ore 20:00 di giovedì 22 maggio, ci conduce a gara-3 del primo turno playoff di basket Serie A1 2024-2025: la serie si sposta al PalaBigi e questa sera avremo il primo match point per gli Shark, perché le prime due partite disputate in Sicilia hanno sancito la vittoria della neopromossa che dunque ora sogna in grande, un altro successo condurrebbe Trapani in semifinale e potrebbe quindi proseguire la grande speranza di mettere le mani sullo scudetto che, per quanto si è visto finora, non è decisamente così peregrina.

Chiaramente Reggio Emilia ha bisogno di una vittoria per tenere aperto il discorso: per la Unahotels l’obiettivo è quello di tornare al Pala Shark a giocarsi tutto in gara-5, la squadra di Dimitris Priftis ha dimostrato di potersela giocare contro un avversario tecnicamente superiore ma alla fine quello che conta è il risultato, e questo dice appunto che in vantaggio c’è Jasmin Repesa. Adesso scopriremo cosa accadrà nel corso della diretta Reggio Emilia Trapani, avremo anche una gara-4 oppure la serie si concluderà stasera con la qualificazione degli Shark alla semifinale playoff?

COME SEGUIRE LA DIRETTA REGGIO EMILIA TRAPANI IN STREAMING VIDEO TV

Per la diretta tv di Reggio Emilia Trapani dovrete essere abbonati alla televisione satellitare perché il match è trasmesso su Eurosport 2, mentre la diretta streaming video sempre in abbonamento sarà su DAZN.

DIRETTA REGGIO EMILIA TRAPANI: CONFERME PER GLI SHARK

Ci stiamo avvicinando alla diretta Reggio Emilia Trapani: anche in gara-2 la Unahotels ha avuto le sue occasioni per invertire il fattore campo, nel primo quarto è partita meglio (19-24) e tutto sommato ha tenuto botta anche nel secondo periodo, all’intervallo lungo è arrivata in vantaggio di un punto ma a decidere le sorti della partita è stato il terzo quarto, nel quale Trapani ha finalmente strappato con un parziale di 32-20 e non si è più guardata indietro, tanto che alla fine la vittoria è arrivata con 14 punti di margine e un grande Amar Alibegovic, autore di 20 punti con 9/14 al tiro.

A Reggio Emilia non è bastato mandare cinque uomini in doppia cifra, con Kwan Cheatham top scorer a quota 15; la Unahotels ha ritrovato parzialmente anche il contributo di Cassius Winston e ha tirato anche bene dall’arco (40,7%) ma ha perso 15 palloni e soprattutto nei momenti davvero importanti non ha trovato il go-to-guy che potesse prendere per mano la squadra. resta comunque una serie che al netto del 2-0 in favore degli Shark potrebbe essere ancora lunga, ma sarà quello che scopriremo tra qualche ora quando finalmente la diretta Reggio Emilia Trapani prenderà il via.