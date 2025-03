DIRETTA REGGIO EMILIA TRAPANI: PER VOLARE ANCORA!

Con la diretta Reggio Emilia Trapani ci trasferiamo al PalaBigi per una partita davvero molto interessante, valida per la 21^ giornata di basket Serie A1 2024-2025: si gioca alle ore 18:15 di domenica 9 marzo, sfida utile per capire quali siano i reali obiettivi di due squadre che stanno facendo molto bene, e si sono proposte come outsider rispetto alle corazzate del nostro campionato. Per il secondo anno consecutivo Reggio Emilia si è qualificata alla Final Eight di Coppa Italia, e conserva la possibilità più che concreta di raggiungere ancora i playoff: nell’ultimo turno la Unahotels ha demolito Sassari lasciando intendere di avere ancora cartucce da sparare.

Ha forse faticato più del previsto Trapani, che ha avuto bisogno di un overtime per battere Varese: come vedremo, in casa Shark i risultati restano ottimi ma si è aperta una sorta di “guerra” tra dirigenza e tifoseria che rischia di avere conseguenze anche importanti. Scopriremo presto allora quello che succederà nella diretta Reggio Emilia Trapani perché la partita si prospetta davvero molto intrigante, sperando naturalmente che si possa parlare di un bello spettacolo a prescindere da quale sarà la squadra che andrà a prendersi la vittoria, importante per entrambe.

DOVE SEGUIRE LA DIRETTA REGGIO EMILIA TRAPANI IN STREAMING VIDEO TV

Potrete seguire la diretta tv di Reggio Emilia Trapani in chiaro su DMAX, vista la fascia oraria, mentre per quanto riguarda la diretta streaming video del match avrete bisogno di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN.

DIRETTA REGGIO EMILIA TRAPANI: SHARK PER LA VETTA

Ci apprestiamo a vivere la diretta Reggio Emilia Trapani, una partita che può lanciare nuovamente gli Shark in vetta: la matricola siciliana ha già assaggiato l’aria di leadership in questa Serie A1, non è riuscita a goderne a lungo ma per il momento poco importa, nel senso che Trapani aveva come obiettivo quello di qualificarsi ai playoff e per adesso lo sta facendo con tanto di fattore campo nel primo turno, se parliamo di outsider è inevitabile dire che gli Shark possano giocare forse un ruolo anche superiore, sicuramente si tratta di una compagine che in poche vorranno affrontare nel corso della post season e tra queste la stessa Reggio Emilia.

La Unahotels però ha dalla sua la conferma di quanto fatto un anno fa: non è mai banale riuscire a replicare a meno che si sia una delle piazze che tirano il movimento, da questo punto di vista tanto di cappello a Dimitris Priftis che, nonostante un roster rivisitato e con pezzi importanti che sono andati altrove – per esempio Langston Galloway, che stasera torna al PalaBigi da avversario – è stato in grado di mantenere la sua Reggio Emilia tra le prime otto della classifica, con la possibilità di centrare una semifinale in caso di accoppiamento favorevole. Anche per questo motivo la diretta Reggio Emilia Trapani sarebbe da vincere, anche per dare un segnale forte a tutte le rivali.