DIRETTA REGGIO EMILIA TRENTO/ Video streaming tv: l’Aquila può salire in classifica

DIRETTA REGGIO EMILIA TRENTO: GLI SCENARI

Gli scenari che accompagnano la diretta di Reggio Emilia Trento sono abbastanza semplici, anche se le due squadre possono ancora cambiare la loro posizione di classifica. Per quanto riguarda la Dolomiti Energia, abbiamo già visto che il sesto posto attuale è lo scenario peggiore: sarà così anche in caso di arrivo a pari punti con Brindisi o Brescia o con entrambe, mentre per la quinta piazza bisognerebbe vincere e sperare nella sconfitta di Venezia. A cambiare sarebbe l’avversaria nel primo turno dei playoff, ma in qualunque caso si tratterebbe di Sassari o Tortona e dunque non c’è molto da scegliere e non ci sarà comunque il fattore campo.

Reggio Emilia non è legata esclusivamente a se stessa: delle squadre che si giocano la salvezza è quella che di fatto parte con la peggiore situazione. In caso di sconfitta la Unahotels sarà retrocessa in Serie A2 a prescindere da qualunque altro esito; se invece la squadra di Dragan Sakota dovesse vincere, per festeggiare la permanenza nel massimo campionato dovrebbe sperare che almeno una tra Trieste, Napoli e Scafati perda. Diciamo così: qualora Reggio Emilia ottenesse i due punti questa sera la salvezza sarebbe ad un passo tutto considerato, ma anche questo scenario non si può dare per scontato… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA REGGIO EMILIA TRENTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Reggio Emilia Trento non sarà una di quelle che per la 30^ giornata di basket sono trasmesse sui canali della nostra televisione, in chiaro o sul satellite. Ricordiamo ovviamente che, come solita alternativa, tutte le partite del campionato di Serie A1 sono fornite dal portale Eleven Sports, che da qualche tempo fa parte del pacchetto DAZN e dunque è accessibile ai suoi clienti: per gli altri, con visione in diretta streaming video, sarà possibile acquistare l’evento on demand. Infine, va detto che sul sito ufficiale della Lega (www.legabasket.it) troverete tutte le informazioni utili sul match, a partire dal tabellino play-by-play e il boxscore che sono aggiornati in tempo reale.

REGGIO EMILIA TRENTO: LA UNAHOTELS SI GIOCA TUTTO!

Reggio Emilia Trento, partita in diretta dal PalaBigi alle ore 18:00 di domenica 7 maggio, va in scena per la 30^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023. La Unahotels si gioca tutto in questo turno: sconfitta domenica a Sassari, ha bisogno di una vittoria per salvarsi ma potrebbe non bastare fare il colpo contro la Dolomiti Energia, anche se tutto sommato la posizione di Reggio Emilia a 40 minuti dal termine della regular season è piuttosto salda e dunque Dragan Sakota affronta questo match comunque decisivo con parecchio ottimismo.

Trento, reduce dalla vittoria contro Venezia, giocherà i playoff: con questo successo ha blindato almeno la sesta posizione, potrebbe ancora arrivare quinta con due punti oggi e la contemporanea sconfitta della Reyer, anche se tutto sommato non cambierebbe poi molto in ottica primo turno. Sarà quindi molto interessante scoprire cosa succederà nella diretta di Reggio Emilia Trento; aspettando che la partita prenda il via, proviamo a fare qualche utile ragionamento sui temi principali che emergeranno da una serata delicata – almeno in un senso – qui al PalaBigi.

DIRETTA REGGIO EMILIA TRENTO: RISULTATI E CONTESTO

Avvicinandoci alla diretta di Reggio Emilia Trento possiamo certamente dire che la salvezza per la Unahotels rappresenterebbe uno scenario comunque incredibile: la squadra, passata in corsa da Max Menetti a Dragan Sakota, è stata a lungo ultima in classifica e nel girone di andata sembrava che la retrocessione fosse solo una questione di tempo. Poi è arrivato un momento nel quale la Reggiana ha iniziato a vincere: questa serie è stata utile per mettersi squadre alle spalle, e adesso siamo a una vittoria dal grande obiettivo.

Trento come detto farà i playoff, ancora una volta: squadra solidissima nel corso degli ultimi 10 anni, l’Aquila ha nuovamente fallito il girone di Eurocup ma in Serie A1 c’è poco da dire, il rendimento è sempre alto e adesso bisognerà vedere se nel primo turno (contro Tortona o Sassari) la squadra di Lele Molin sarà in grado di sovvertire un fattore campo che in nessun caso potrà avere dalla sua parte. Anche così Trento potrebbe stupire: intanto, vincere al PalaBigi farebbe arrivare ai playoff con ancora più fiducia nei mezzi di un roster che certamente può regalare qualche ulteriore soddisfazione ai propri tifosi.











