Diretta Reggio Emilia Trento/ Streaming video tv: obiettivi opposti (basket A)

Reggio Emilia Trento, in diretta dal PalaBigi della città emiliana, si gioca oggi, sabato 28 settembre 2019, come anticipo della seconda giornata del campionato di Serie A di basket, che dopo il turno infrasettimanale d’apertura ci terrà compagnia anche in questo weekend di fine settembre. L’appuntamento per Reggio Emilia Trento è fissato alle ore 20.30 di questa sera, quando la Grissin Bon Reggio Emilia ospiterà la Dolomiti Energia Basket Trentino. Le due squadre partono da risultati opposti ottenuti nella prima giornata: Reggio Emilia infatti ha perso 90-82 a Brescia e di conseguenza cercherà oggi la prima vittoria per muovere la classifica in un match speciale per coach Buscaglia, grande ex della partita; Trento invece ha battuto Pistoia con un bel 88-75 e va a caccia del bis per sancire quello che sarebbe un ottimo avvio di stagione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Reggio Emilia Trento, che non è tra le partite trasmesse per questa prima giornata di campionato; tuttavia l’appuntamento classico per tutti gli appassionati è sulla piattaforma Eurosport Player, che fornisce a tutti gli abbonati l’intera gamma delle gare di Serie A in diretta streaming video. Dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per seguire la sfida, mentre sul sito ufficiale www.legabasket.it sono consultabili le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo al PalaBigi.

DIRETTA REGGIO EMILIA TRENTO: IL CONTESTO

Presentando la diretta di Reggio Emilia Trento, dobbiamo naturalmente tenere conto del fatto che siamo solamente alla seconda giornata di campionato e che si parte subito a ritmo altissimo, dal momento che le squadre sono scese in campo appena tre giorni fa nell’infrasettimanale d’apertura. Reggio Emilia, come abbiamo già accennato, ha perso a Brescia ma al termine di una prestazione più che positiva, che al 35’ vedeva ancora davanti gli emiliani prima di un parziale di 12-2 che ha ribaltato la situazione in favore della Leonessa. Oggi, contando sul fattore campo, la Grissin Bon proverà a fare meglio, ma ci sarà di fronte Trento che è apparsa in ottima forma mercoledì. L’Aquila ha trovato un primo allungo nel finale di primo tempo e poi ha proseguito sulla strada giusta nella ripresa, concretizzando così una vittoria più che meritata contro Pistoia per celebrare il debutto di coach Brianza sotto le Dolomiti.



