DIRETTA REGGIO EMILIA TRENTO/ Video streaming tv: gli anni più gloriosi (basket A1, 2 marzo 2024)

La storia della diretta di Reggio Emilia Trento ammicca ovviamente al quadriennio compreso tra il 2014 e il 2018: in questo lasso di tempo infatti le due squadre erano riuscite a inserirsi in un contesto nel quale alcune piazze storiche erano assenti, vivendo un momento di grande splendore. Piazze come Treviso, Roma e le due Bologna finite nelle serie minori, il fallimento di Siena, e altro ancora: in quei quattro campionati dunque Reggio Emilia e Trento avevano giocato due finali a testa, in entrambi i casi consecutive. Prima la Unahotels all’epoca griffata Grissin Bon, poi la Dolomiti Energia: purtroppo, nessuna delle due era riuscita a vincere.

Per Reggio Emilia sconfitte contro Sassari, in maniera beffarda perdendo gara-7 in casa dopo aver sfiorato lo scudetto nel precedente episodio, e Milano; per Trento ko contro Venezia e l’Olimpia, qui in sei gare ma con una gara-5 che l’Aquila stava per vincere e che avrebbe potuto cambiare la narrativa. Da quel momento è arrivato il calo, a dire il vero più per la Reggiana; adesso entrambe sanno bene che il periodo storico rende decisamente più complicati altri viaggi in finale, ma almeno per Reggio Emilia le cose stanno andando bene anche se poi battere una corazzata in una serie di playoff sarà più difficile che farlo in una gara secca di Coppa Italia. (agg. di Claudio Franceschini)

Reggio Emilia Trento, che sarà in diretta dal PalaBigi alle ore 20:30 di sabato 2 marzo, si gioca come primo match nella 21^ giornata di basket Serie A1 2023-2024: torna il campionato dopo le due settimane di sosta, che hanno lasciato spazio alla Coppa Italia e agli impegni delle nazionali. Sarà una partita interessante e importante: Reggio Emilia e Trento sono separate da appena due punti in classifica ma una è quinta e l’altra nona, questo perché la graduatoria è parecchio corta e ci dice che oggi la Dolomiti Energia, che a dire il vero è un po’ calata, potrebbe tornare in zona playoff e anche ampiamente.

Sta decisamente meglio la Unahotels, che in Coppa Italia ha sfiorato il capolavoro: dopo la straordinaria vittoria contro la Virtus Bologna ha condotto praticamente per tutto il tempo contro Napoli, ma è stata eliminata in una semifinale che avrebbe potuto vincere per regalarsi un sogno. Adesso sarà molto interessante valutare quello che succederà nel corso della diretta di Reggio Emilia Trento, mentre aspettiamo che la partita prenda il via possiamo fare qualche ulteriore riflessione sui temi principali che potrebbero emergere dalla serata di Serie A1 qui al PalaBigi.

Ci avviciniamo alla diretta di Reggio Emilia Trento, e naturalmente bisogna partire da quanto accaduto in Coppa Italia: abbiamo parlato della Unahotels, purtroppo invece la Dolomiti Energia ha avuto un incrocio con Milano che al tempo degli accoppiamenti era quarta in Serie A1, ma poi ha iniziato a migliorare e, con un roster nettamente sulla carta già a bocce ferme, ha dominato impedendo a Trento di andare oltre il primo turno, confermando in qualche modo una flessione che, come già detto, l’Aquila aveva già avuto nelle settimane precedenti e costata anche il cammino in Eurocup.

Reggio Emilia, via via che la stagione procede, sembra migliorare: oggi è quinta in classifica, vero che è staccata dalle prime quattro ma andare a giocare i playoff dopo aver già raggiunto la semifinale di Coppa Italia sarebbe tanto, perché bisogna sempre ricordare che nemmeno un anno fa la Reggiana si era salvata con un mezzo miracolo mentre oggi la troviamo mina vagante di grande qualità, spinta da un gigantesco Langston Galloway ma anche con altri giocatori importanti. Adesso, aspettiamo davvero che la diretta di Reggio Emilia Trento si giochi al PalaBigi…











