Diretta/ Reggio Emilia Treviso (risultato 26-23) video streaming tv: fine primo quarto

DIRETTA REGGIO EMILIA TREVISO (RISULTATO 26-23): FINE PRIMO QUARTO

Al PalaBigi di Reggio Emilia, la Reggiana ospita Treviso in questa gara valida per la quinta giornata del campionato di basket di pallacanestro, Serie A1 2023/24, dove i padroni di casa vogliono continuare a volare, dopo la vittoria contro Cremona, mentre i veneti non hanno ancora trovato punti e devono riscattare le 4 sconfitte racimolate in altrettante partite.

Partita molto equilibrata nel primo quarto, con gli emiliani che concludono avanti di 3 punti, con il parziale che recita 26-23, ma Treviso ha dimostrato di tenere bene il campo ed essere assolutamente in gioco. Tutto è aperto, e ci aspetta un secondo quarto infuocato, dove presumiamo ci sarà una reazione decisa degli ospiti. Spettacolo.

DIRETTA REGGIO EMILIA TREVISO (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Prende il via la diretta di Reggio Emilia Treviso: le due società hanno in comune qualche figura di spicco, la più recente è sicuramente quella di Massimiliano Menetti che ha aperto un grande ciclo alla Reggiana, vincendo EuroChallenge e Supercoppa e portando per due volte consecutive la Grissin Bon alla finale scudetto, andando a un centimetro dal vincere almeno un titolo. Poi Menetti è stato scelto per riportare Treviso, nel frattempo fallita dopo l’abbandono di Benetton, in Serie A1: missione compiuta e anche viaggio ai playoff da sesta testa di serie, ma nelle stagioni seguenti le cose sono peggiorate e Menetti è stato esonerato, stessa sorte subita nell’emozionale ritorno a Reggio Emilia.

In mezzo c’è stato Stefano Pillastrini, che prima ha sfiorato a più riprese la promozione con i veneti, scontrandosi però con le corazzate Fortitudo Bologna e Trieste, e poi è stato chiamato a salvare una Reggiana che nel frattempo era nettamente calata. Sia come sia, adesso sono gli attuali protagonisti di questa sfida che dovranno raccontarci cosa succederà sul parquet del PalaBigi: mettiamoci comodi allora, e lasciamoci trasportare dalle emozioni di questa partita perché la palla a due di Reggio Emilia Treviso sta davvero per alzarsi! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA REGGIO EMILIA TREVISO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Reggio Emilia Treviso non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: la Lega ne mette a disposizione tre per ogni turno di campionato ma questa non fa parte del pacchetto per la quinta giornata di Serie A1 L’unica per assistere al match in questione sarà quella di aver sottoscritto un abbonamento a DAZN, che ha acquisito i diritti per fornire l’intera programmazione del torneo di basket, per una visione in diretta streaming video. Sul sito www.legabasket.it troverete invece tutte le informazioni utili sulla partita, come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

REGGIO EMILIA TREVISO: VENETI AL PALO!

Reggio Emilia Treviso verrà diretta dagli arbitri Roberto Begnis, Alessandro Perciavalle e Martino Galasso: appuntamento alle ore 19:30 al PalaBigi per la quinta giornata nel campionato di basket Serie A1 2023-2024. Sta volando la Unahotels, che nell’ultimo turno ha vinto sul parquet di Cremona: una squadra che l’anno scorso si è salvata per il rotto della cuffia, e che in estate ha dovuto rinunciare al suo leader Andrea Cinciarini, si sta riscoprendo grande con la concreta possibilità di aprire un nuovo ciclo, anche se naturalmente al momento è presto per tirare le somme.

Crisi nera invece per Treviso, che nonostante il ritorno di Frank Vitucci per ora non ingrana: la sconfitta subita contro Venezia è stata la quarta in altrettante partite per una NutriBullet che deve già iniziare a fare i conti con la lotta per la salvezza, quando in realtà pensava e sperava di poter tornare competitiva per un posto nei playoff. Tra poco si giocherà la diretta di Reggio Emilia Treviso e scopriremo quello che succederà al PalaBigi, nel frattempo facciamo qualche rapido approfondimento sui temi principali che sono legati a questa partita di Serie A1.

DIRETTA REGGIO EMILIA TREVISO: RISULTATI E CONTESTO

Nel presentare la diretta di Reggio Emilia Treviso dobbiamo mettere la NutriBullet sotto i riflettori: una piazza storica ma una società nuova rispetto a quella della lunga e gloriosa epopea Benetton, Treviso dal ritorno in Serie A1 ha giocato i playoff una sola volta e poi si è salvata con affanno nelle ultime due stagioni. Aver richiamato Frank Vitucci in panchina sembrava aver risolto qualche problema, invece il tecnico veneto deve ancora ingranare e il roster deve capire di potersi giocare la post season, ma ora la situazione di classifica rende davvero difficile approcciare ogni partita.

Dall’altra parte c’è una Reggio Emilia per cui la situazione è l’esatto opposto: la Unahotels infatti partiva dalla miracolosa salvezza dell’anno scorso, con un allenatore nuovo e tanti punti di domanda aperti, ma ha saputo immediatamente rendersi competitiva e i 95 punti segnati nella vittoria di Cremona sono la conferma di come questa squadra possa fare molto bene sul piano offensivo. Come detto parlare di playoff è prematuro, ma intanto Reggio Emilia ha gli stessi punti di Milano ed è davanti a rivali ben più accreditate: il saldo è nettamente positivo, poi la stagione dirà il resto…











